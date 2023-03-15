سياسة
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بولندا تمنح أوكرانيا "ميج 29" خلال أسابيع.. زيلينسكي: نفضل الدفاع عن باخموت
قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن كبار القادة العسكريين الأوكرانيين يفضلون الدفاع عن القطاع الذي يضم مدينة باخموت شرق أوكرانيا وإلحاق أكبر قدر من الخسائر بالقوات الروسية. بينما أبدت بولندا استعدادها لتزويد أوكرانيا بمقاتلات ميج 29 خلال 4 إلى 6 أسابيع.
بولندا تمنح أوكرانيا "ميج 29" خلال أسابيع.. زيلينسكي: نفضل الدفاع عن باخموت
بولندا تمنح أوكرانيا “ميج 29” خلال أسابيع.. زيلينسكي: نفضل الدفاع عن باخموت. / صورة: Getty Images
15 مارس 2023

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن كبار القادة العسكريين الأوكرانيين يفضلون الدفاع عن القطاع الذي يضم مدينة باخموت في شرق أوكرانيا وإلحاق أكبر قدر من الخسائر بالقوات الروسية.

وأردف زيلينسكي في خطابه الليلي المصور أمس الثلاثاء "التركيز الأساسي كان على (...) باخموت"

وأضاف: "كان هناك موقف واضح للقيادة بأكملها وهو تعزيز هذا القطاع وتدمير المحتلين إلى الحد الأقصى".

على صعيد آخر، أعلنت بولندا، الثلاثاء، عزمها إرسال مقاتلات "ميج 29" إلى أوكرانيا في غضون أسابيع.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة وارسو، إن بلاده يمكنها تزويد أوكرانيا بمقاتلات "ميج 29" خلال 4 إلى 6 أسابيع، حسب ما ذكرت صحيفة "تيليغراف" البريطانية.

وأوضح موراويكي أن تقديم المقاتلات يأتي ضمن التحالف الدولي لدعم كييف.

وأشار إلى ضرورة اتباع حلفاء كييف "نهجاً حذراً في نقل الطائرات المقاتلة".

يشار إلى أن بولندا تمتلك 28 طائرة من طراز "ميج 29"، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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