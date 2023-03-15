قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن كبار القادة العسكريين الأوكرانيين يفضلون الدفاع عن القطاع الذي يضم مدينة باخموت في شرق أوكرانيا وإلحاق أكبر قدر من الخسائر بالقوات الروسية.

وأردف زيلينسكي في خطابه الليلي المصور أمس الثلاثاء "التركيز الأساسي كان على (...) باخموت"

وأضاف: "كان هناك موقف واضح للقيادة بأكملها وهو تعزيز هذا القطاع وتدمير المحتلين إلى الحد الأقصى".

على صعيد آخر، أعلنت بولندا، الثلاثاء، عزمها إرسال مقاتلات "ميج 29" إلى أوكرانيا في غضون أسابيع.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة وارسو، إن بلاده يمكنها تزويد أوكرانيا بمقاتلات "ميج 29" خلال 4 إلى 6 أسابيع، حسب ما ذكرت صحيفة "تيليغراف" البريطانية.

وأوضح موراويكي أن تقديم المقاتلات يأتي ضمن التحالف الدولي لدعم كييف.

وأشار إلى ضرورة اتباع حلفاء كييف "نهجاً حذراً في نقل الطائرات المقاتلة".

يشار إلى أن بولندا تمتلك 28 طائرة من طراز "ميج 29"، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية على موسكو.