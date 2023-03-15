قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الأربعاء، إن استثمارات المملكة في إيران قد تنشأ سريعاً، بخاصة في أعقاب الاتفاق الأخير بين البلدين.

والجمعة، أعلنت السعودية وإيران الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، حسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

وذكر الجدعان في مداخلة له خلال منتدى القطاع المالي الدولي ويعقده صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق السيادي السعودي"، أن أمام الاستثمارات السعودية فرصة في إيران، مؤكداً أنه لا يرى أي مشاكل من تدشين هذه الاستثمارات.

وزاد الجدعان: "نحن ملتزمون بمبادئ الاتفاقية مع إيران.. القيادة أوضحت ذلك بأن تكون المنطقة مستقرة وقادرة على توفير احتياجات الشعوب وللاستثمار والازدهار".

وتابع: "إيران دولة مجاورة لنا.. وستبقى لمئات الأعوام القادمة ولا أرى أي معوقات لتطبيع العلاقات معها بخاصة في مجال الاستثمارات والتنمية الاقتصادية.. نحن وإيران بحاجة إلى الاستقرار".

ومنذ استئناف الولايات المتحدة عقوباتها ضد إيران قبل نحو 7 سنوات، عانت الأخيرة من تراجع وتيرة الاستثمارات الأجنبية، والتي أثرت سلباً على إنتاجها من النفط والغاز الطبيعي والمشتقات.