أكّد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الأربعاء، أن بلاده ستواصل كفاحها الحازم ضد جميع أنواع جرائم الكراهية.

جاء ذلك في رسالة نشرها عبر تويتر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا الذي يصادف يوم 15 مارس/آذار من كل عام.

وقال جاوش أوغلو في تغريدته: "هذا اليوم هو اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا. في هذه الفترة التي تزداد فيها الهجمات على الدين الإسلامي، سيستمر كفاحنا الحازم ضد جميع أنواع جرائم الكراهية".

وبمساع تركيّة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس/آذار 2022، القرار رقم 254/76 لإعلان تاريخ 15 من الشهر نفسه يوماً دولياً لمكافحة "الإسلاموفوبيا".