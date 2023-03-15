أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته تعمل على زيادة عدد المنازل مسبقة التجهيز في المناطق المتضررة من الزلازل، "من أجل توفير ظروف معيشية أفضل للمنكوبين".

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء، خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن العمل جار على تأسيس البنية التحتية للتجمعات السكنية المكونة من المنازل مسبقة التجهيز المحلية، وتلك التي ستأتي من دولة قطر.

وأضاف أن تركيا استيقظت فجر السادس من فبراير/شباط الماضي، على وقع زلزال مزدوج طال تأثيره التدميري 11 ولاية.

وذكر أن 16 ألفاً و300 هزة ارتدادية أعقبت الزلزالين المدمرين، وأن 45 منها فاقت شدتها 5 درجات.

وأشاد أردوغان بتكاتف الشعب التركي مع الحكومة في عمليات البحث والإنقاذ ومساعدة المتضررين من الزلازل.

وتابع قائلاً: "شارك في عمليات البحث والإنقاذ أكثر من 35 ألف عنصر ووصل هذا العدد إلى نحو نصف مليون عنصر بانضمام المتطوعين والطواقم الوافدة من الخارج".

وفي 6 فبراير/شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان متتاليان بقوة 7.7 و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.