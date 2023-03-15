سياسة
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أردوغان: تركيا ستفي بتعهداتها حول عضوية فنلندا بحلف الناتو
صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب خطاب ألقاه أمام الكتلة النيابية لحزبه العدالة والتنمية في البرلمان، أن بلاده ستفي بتعهداتها فيما يخص عضوية فنلندا في الناتو.
أردوغان: تركيا ستفي بتعهداتها حول عضوية فنلندا بحلف الناتو
أردوغان يؤكد أن تركيا ستفي بتعهداتها حول عضوية فنلندا في الناتو / صورة: AA
15 مارس 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستفي بتعهداتها فيما يخص عضوية فنلندا في الناتو.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، الأربعاء، عقب خطاب ألقاه أمام الكتلة النيابية لحزبه العدالة والتنمية، في البرلمان.

وأضاف أردوغان أن نظيره الفنلندي ساولي نينيستو سيزور تركيا، الجمعة.

وفي معرض رده على سؤال صحفي حول احتمال انضمام فنلندا إلى الناتو، الأسبوع المقبل أو التوصل إلى حل في هذا الخصوص، قال أردوغان سنعمل على تفعيل الاتفاق المبرم بين أنقرة وهليسنكي، على هامش قمة زعماء الحلف في مدريد.

وأردف: "السيد نينيستو سيزورنا الجمعة، وسنفعل ما يقع على عاتقنا وسنفي بتعهداتنا".

يُذكر أنه في 28 يونيو/حزيران 2022، وقّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو، بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

وفي إطار المذكرة جرى تشكيل آلية مشتركة دائمة عقدت أول اجتماعاتها في 26 أغسطس/آب 2022 بمدينة فانتا الفنلندية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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