قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستفي بتعهداتها فيما يخص عضوية فنلندا في الناتو.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، الأربعاء، عقب خطاب ألقاه أمام الكتلة النيابية لحزبه العدالة والتنمية، في البرلمان.

وأضاف أردوغان أن نظيره الفنلندي ساولي نينيستو سيزور تركيا، الجمعة.

وفي معرض رده على سؤال صحفي حول احتمال انضمام فنلندا إلى الناتو، الأسبوع المقبل أو التوصل إلى حل في هذا الخصوص، قال أردوغان سنعمل على تفعيل الاتفاق المبرم بين أنقرة وهليسنكي، على هامش قمة زعماء الحلف في مدريد.

وأردف: "السيد نينيستو سيزورنا الجمعة، وسنفعل ما يقع على عاتقنا وسنفي بتعهداتنا".

يُذكر أنه في 28 يونيو/حزيران 2022، وقّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو، بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

وفي إطار المذكرة جرى تشكيل آلية مشتركة دائمة عقدت أول اجتماعاتها في 26 أغسطس/آب 2022 بمدينة فانتا الفنلندية.