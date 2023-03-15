سياسة
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الإمارات: تسيير 223 طائرة إغاثية إلى تركيا وسوريا منذ الزلازل
ذكرت وزارة الدفاع الإماراتية أن 223 طائرة محملة بنحو 7 آلاف و176 طناً من المساعدات اتجهت إلى تركيا وسوريا لإغاثة متضرري الزلازل. ونوهت الوزارة بأن الحملة لا تزال مستمرة.
الإمارات: تسيير 223 طائرة إغاثية إلى تركيا وسوريا منذ الزلازل
الإمارات: تسيير 223 طائرة إغاثية إلى تركيا وسوريا منذ الزلازل / صورة: AA
15 مارس 2023

أعلنت الإمارات الأربعاء ارتفاع عدد طائرات الإغاثة لمتضرري الزلازل في تركيا وسوريا إلى 223 طائرة شحن.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب وزارة الدفاع على تويتر بشأن نتائج عملية "الفارس الشهم 2" التي أطلقتها الإمارات عقب الزلازل الذي وقع في 6 فبراير/شباط الماضي، في إطار دعم البلدين.

وقالت الدفاع الإماراتية إن "عملية (الفارس الشهم 2) متواصلة لدعم تركيا وسوريا في مواجهة الزلازل".

وأوضحت أنه "حتى الآن جرى تسيير 223 طائرة شحن بإجمالي مساعدات إغاثية تصل إلى 7 آلاف و176 طناً بخلاف سفينة مساعدات"، دون تفاصيل أكثر.

ومساء الثلاثاء كانت حصيلة المساعدات الإغاثية من عملية الفارس الشهم-2 تشمل تسيير أول سفينة مساعدات بجانب 220 طائرة إغاثية بإجمالي 7 آلاف و109 أطنان من المساعدات الإغاثية، حسب إعلان سابق للوزارة.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان متتاليان بقوة 7.7 و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وبعد أسبوعين من انطلاقها أعلنت الإمارات في 22 من الشهر ذاته "انتقا ل عملية الفارس الشهم-2 من مرحلة الاستجابة السريعة إلى مرحلة التعافي وإعادة التأهيل لدعم المتضررين من زلزال سوريا وتركيا"، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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