سياسة
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جاوش أوغلو ولافروف يبحثان اتفاقية الحبوب.. وتواصُل الجهود التركية لتمديدها
أجرى وزير الخارجية التركي جاوش أوغلو اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي بحثا خلاله اتفاقية شحن الحبوب، فيما تتواصل المساعي التركية لتمديد الاتفاقية، حسب وزير الدفاع التركي خلوصي أقار.
جاوش أوغلو ولافروف يبحثان اتفاقية الحبوب.. وتواصُل الجهود التركية لتمديدها
الحبوب الأوكرانية / صورة: Reuters
15 مارس 2023

بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو ونظيره الروسي سيرغي لافروف اتفاقية شحن الحبوب خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم الأربعاء، حسب بيان لوزارة الخارجية التركية.

وأوضح البيان أن جاوش أوغلو ولافروف تناولا اتفاقية إسطنبول لنقل الحبوب والعلاقات الثنائية.

وتنتهي مدة الاتفاقية في 18 مارس/آذار الجاري، وتسعى تركيا لتمديدها 120 يوماً بالتواصل مع الجانبين الروسي والأوكراني، حسب مع ذكره وزير الدفاع التركي خلوصي أقار اليوم الأربعاء.

وكان أقار أعرب في تصريح أدلى به للصحفيين قبيل اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في مقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة عن أمله في إمكانية التوصل إلى تفاهم لتمديد فترة سريان اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود خلال فترة قصيرة.

وأوضح أقار أن الأطراف المعنية بدأت التفاوض حول فكرة تمديد الاتفاقية لمدة 120 يوماً أخرى، مبيناً أن الأطراف ستدلي بقراراتها حول الموضوع بعد إجراء التقييمات اللازمة.

وتابع قائلاً: "بدأنا التواصل مع الجانبين الروسي والأوكراني لتمديد الاتفاق لمدة 120 يوماً، حتى الآن شُحن أكثر من 24 مليون طن من الحبوب بموجب هذه الاتفاقية، ومن المهم جداً استمرار هذه الاتفاقية".

وفي 22 يوليو/تموز 2022 شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرقي أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية.​​​​​​​

وفيما يتعلق بسقوط مُسيرة أمريكية في البحر الأسود، قال أقار: "نتابع هذا التطور من كثب، لدينا اتصالات مختلفة في هذا الخصوص ونسعى جاهدين لحل هذه المشكلة بطريقة معقولة ومنطقية".

ورداً على سؤال حول احتمالية سماح تركيا للسفن الأمريكية بالعبور إلى البحر الأسود، قال أقار: "نواصل العمل مع الرئاسة التركية ونتواصل مع وزارة الخارجية في هذا الشأن، وسنرى النتائج في الفترة المقبلة".

وفي وقت سابق قالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إن الحادثة وقعت فوق المياه الدولية للبحر الأسود عندما اعترضت مقاتلة روسية من طراز "SU-27" بشكل "غير آمن وغير احترافي" للمُسيرة الأمريكية من طراز "MQ-9".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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