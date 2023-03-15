سياسة
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بسبب الاحتجاجات بإسرائيل.. نتنياهو يقرر اختصار زيارته إلى ألمانيا
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الحكومية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر اختصار زيارته اليوم إلى العاصمة الألمانية برلين بسبب الاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل ضد قرار الحكومة دفع مشاريع قوانين من شأنها تهميش سلطة المحكمة العليا الإسرائيلية.
بسبب الاحتجاجات بإسرائيل.. نتنياهو يقرر اختصار زيارته إلى ألمانيا
متظاهرون إسرائيليون أمام مطار بن غوريون يرفعون لافتات كُتب عليها: "لا تعود" قبيل زيارة نتنياهو إلى ألمانيا / صورة: AFP
15 مارس 2023

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقصير زيارته التي يبدأها اليوم الأربعاء إلى العاصمة الألمانية برلين على خلفية الوضع الأمني بالبلاد.

جاء ذلك وفق بيان لهيئة البث الإسرائيلية الحكومية بعد وقت قصير من إعلان مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو أجرى مشاورات أمنية مع وزير الدفاع يوآف غالانت.

وقالت الهيئة: "أجرى نتنياهو مشاورات أمنية مع غالانت ظهر اليوم، وبحثا التطورات الأمنية جنباً إلى جنب مع القيادة الأمنية العليا".

ومن المقرر أن يغادر نتنياهو إلى برلين مساء الأربعاء ويعود مساء الخميس بعد أن كانت عودته مقررة الجمعة.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية: "سيعود نتنياهو إلى البلاد مساء الخميس بعد أن قصر زيارته إلى ألمانيا".

وتستعد الشرطة الإسرائيلية لمنع محتجين من إغلاق الطرق المؤدية إلى مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب لعرقلة سفر نتنياهو، وفق الهيئة.

وتأتي الخطوة جزءاً من الاحتجاجات الإسرائيلية على قرار الحكومة دفع مشاريع قوانين من شأنها تهميش سلطة المحكمة العليا الإسرائيلية.

وقالت هيئة البث إن إسرائيليين يعتزمون التظاهر ببرلين ضد قرارات الحكومة خلال وجود نتنياهو هناك.​​​​​​​

وتشهد إسرائيل منذ أكثر من شهرين احتجاجات متصاعدة على التوجهات الحكومية الإسرائيلية بشأن القضاء.

وتقول الحكومة الإسرائيلية إنها تريد إصلاح الجهاز القضائي ولكن المعارضة التي تقود الاحتجاجات تقول إن مشاريع القوانين التي تدفع بها الحكومة تحول إسرائيل من ديمقراطية إلى ديكتاتورية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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