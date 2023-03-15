للمرة الثامنة منذ يناير/كانون الثاني يتظاهر معارضو إصلاح نظام التقاعد الذي طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء في فرنسا، في حين يحاول البرلمانيون إيجاد تسوية بشأن هذا النصّ الذي يثير جدلاً وتبدو الحكومة مصممة على تمريره مع أو بدون تصويت.

ويعقد سبعة نواب وسبعة من أعضاء مجلس الشيوخ منذ الساعة التاسعة (الساعة الثامنة ت.غ) اجتماعاً مغلقاً في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول مشروع الإصلاح وهو أمر لا مفر منه قبل تصويت نهائي متوقع في الجمعية الوطنية الخميس.

وبعد تظاهرات بمشاركة قياسية في السابع من مارس/آذار ويوم تعبئة شهد أعداداً أقل السبت الماضي، تريد الجبهة النقابية اليوم التأثير مرة أخيرة على تصويت النواب في حين لا تملك الحكومة الغالبية المطلوبة وتحتاج إلى دعم اليمين.

وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن لنواب اليمين إن تأييد النص خلال التصويت لا يعني دعم الحكومة. وشددت: "سيُطلب ... منكم التصويت على إصلاح النظام التقاعدي. ولا يطلب منكم التصويت على دعم الحكومة بل على هذا المشروع وهذا المشروع فقط".

وبموازاة ذلك تستمر الإضرابات القابلة للتمديد بقطاعات رئيسية عدة من النقل إلى الطاقة مروراً برفع النفايات مع نجاح متفاوت حسب مسؤول نقابي. وقال هذا المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "الوضع معقد على صعيد الإضرابات... فالمشاركة في الجمعيات العمومية ليست كبيرة".

ومنذ 19 يناير/كانون الثاني تظاهر ملايين الفرنسيين سبع مرات للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاماً. ويثير هذا البند الغضب الأكبر.

إلا أن موقف الحكومة لم يتزحزح وقد اتبعت استراتيجية للتوصل إلى إقرار المشروع بوتيرة سريعة مستخدمة تدابير واردة في الدستور لتسريع النقاش البرلماني.

والأسبوع الماضي نقلت الجبهة النقابية النقاش إلى المشروعية الدستورية لما يحصل، معتبرة أن غياب أي رد للسلطة التنفيذية على التحرك الاحتجاجي الحاصل يعد "مشكلة ديمقراطية خطيرة" من شأنها أن تؤدي إلى وضع "متفجر".

وطلبت أن يستقبلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأمام رفضه دعته لتنظيم "استطلاع رأي للمواطنين".

وعلى صعيد الإضرابات صوتت أربع مراكز لتوزيع الغاز تأييداً لتمديد الإضراب حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وتتراكم في شوارع باريس نحو سبعة آلاف طن من النفايات فيما تتكدس النفايات أيضاً بمدن عدة غرب البلاد مثل رين ونانت.

ولا تزال حركة قطارات الشركة الوطنية للسكك الحديد SNCF متأثرة بالاحتجاجات وتبقى حركة السير معطلة على بعض الطرقات في شمال البلاد.