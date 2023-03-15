رفضت إسرائيل الأربعاء السماح لممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل بزيارة البلاد.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي في بيان: "منعت إسرائيل وصول المسؤول الأوروبي جوزيب بوريل إلى البلاد".

وأضافت: "قدم بوريل عدة طلبات للحضور إلى هنا ولم تستجب وزارة الخارجية لطلبه".

وتابعت: "السبب هو تصريحات بوريل ضد إسرائيل والمقارنات التي أجراها بين حماس والحكومة الحالية".

ونقلت عن مصدر سياسي إسرائيلي لم تسمه قوله: "لا يستحق أن يحضر إلى هنا".

ولم تعقب على الفور الحكومة الإسرائيلية أو الاتحاد الأوروبي على هذه الأنباء.

لكن الإعلان جاء غداة مكالمة هاتفية أجراها وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مع بوريل الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان سابق إن كوهين "رفض أي محاولة للتدخل في الشؤون السياسية الداخلية لدولة إسرائيل".

وأشارت إلى أن كوهين رفض في محادثته الهاتفية مقارنة بوريل بين الهجمات الفلسطينية والضحايا الإسرائيليين وأعمال الجيش ضد المهاجمين الفلسطينيين.

غير أن بوريل رفض لاحقاً بخطاب أمام البرلمان الأوروبي اتهامات كوهين للاتحاد الأوروبي بالتدخل في الشؤون الإسرائيلية الداخلية، وفق نص الخطاب الذي اطلعت عليه الأناضول.​​​​​​​