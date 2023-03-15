سياسة
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صور |  إعصار فريدي.. مصرع أكثر من 200 شخص في مالاوي واستمرار جهود الإنقاذ
تسابقت فرق البحث والإنقاذ الزمن في مالاوي في محاولة للعثور على ناجين من الإعصار فريدي الذي ضرب البلاد وأودى بحياة 225 شخصاً حتى الآن.
صور |  إعصار فريدي.. مصرع أكثر من 200 شخص في مالاوي واستمرار جهود الإنقاذ
إعصار فريدي يحصد أرواح أكثر من 200 شخص في مالاوي وتواصل جهود الإنقاذ / صورة: AFP
15 مارس 2023

قالت الهيئة المعنية بمواجهة الكوارث في مالاوي اليوم الأربعاء إن عدد الوفيات جراء الإعصار المداري فريدي ارتفع إلى 225 من 190 أعلن عن وفاتهم أمس الثلاثاء.

وأضافت الهيئة في بيان أن 707 أشخاص أصيبوا في العاصفة ولا يزال 41 في عداد المفقودين مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على عدة مناطق من البلاد الواقعة في جنوب القارة الإفريقية.

في السياق يواصل عناصر الانقاذ عملياتهم في محاولة للعثور على ناجين، في حين تعود الحياة تدريجاً إلى طبيعتها في مدينة بلانتاير بعدما ضربها الإعصار بقوة وأودى بنحو 200 شخص جنوبي البلاد.

وكان فريدي ضرب منطقة إفريقيا الجنوبية نهاية فبراير/شباط موقعاً 17 قتيلاً، لكن في حدث غير اعتيادي، عاد ليضرب المكان نفسه في مطلع مارس/آذار. وأودى لدى عودته بحياة ما لا يقل عن 190 في ملاوي و21 في موزمبيق على ما تفيد السلطات.

وتسبب الإعصار الذي خفت رياحه بأمطار غزيرة جداً.

ونُشر الجيش والشرطة في المناطق المتضررة التي اعتبرت منكوبة في ملاوي فيما تتواصل عمليات الانقاذ لإجلاء الأشخاص الذين حاصرتهم المياه والوحول.

وتضرر نحو 59 ألف شخص جراء الإعصار الذي أدى إلى تشريد نحو 20 ألف شخص في هذا البلد. وقد لجأ بعضهم إلى مدارس وكنائس.

ولحق دمار بنحو 12 مؤسسة للرعاية الصحية.

وهطلت أمطار غزيرة جداً في الأيام الأخيرة تسببت بفيضانات وانزلاقات تربة حصدت أرواحاً إلا أن المطر توقف صباح الأربعاء.

وقالت منظمة "أطباء بلا حدود" غير الحكومية الناشطة محلياً إنها تخشى ارتفاعاً في حالات الكوليرا في هذا البلد الذي يواجه فورة في الإصابات بهذا المرض حصدت أرواحاً.

وتفيد التوقعات الأخيرة بأن فريدي سيتلاشى على اليابسة لكنه قد يستمر بالتسبب بهطول أمطار غزيرة في الأيام المقبلة.

وفي موزمبيق تهطل الأمطار دونما هوادة منذ نهاية الأسبوع الماضي على مدينة كيليمان الساحلية في وسط البلاد، والواقعة على بعد نحو أربعين كيلومتراً من المكان الذي بلغ فيه الإعصار اليابسة.

وتشكل الإعصار قبالة شواطئ أستراليا مطلع فبراير وهو يضرب منطقة المحيط الهندي منذ 37 يوماً. وطول الظاهرة الاستثنائي يخولها لأن تصنف الإعصار الأطول في التاريخ حسب خبراء الأرصاد الجوية. وكان الإعصار المداري جون دام 31 يوماً عام 1994.

واجتاز الإعصار فريدي أكثر من ثمانية آلاف كيلومتر من شرق المحيط الهندي إلى غربه. وبلغ مرة أولى اليابسة في مدغشقر في 21 فبراير قبل أن يضرب موزمبيق.

ويتعرض جنوب غرب المحيط الهندي لعواصف مدارية وأعاصير مرات عدة في السنة خلال موسم الأعاصير الذي يمتد من نوفمبر/تشرين الثاني إلى أبريل/نيسان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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