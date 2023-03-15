لم يمر سوى أربعة شهور منذ أن أطلقت شركة الذكاء الاصطناعي OpenAI، المدعومة من مايكروسوفت، العنان لـChatGPT الذي بدون أي مبالغة غيّر العالم إلى الأبد، حتى أصدرت الشركة مؤخراً أحدث طراز لها من الذكاء الاصطناعي، ChatGPT-4، والذي يعرض "أداءً على مستوى الإنسان" في مختلف المعايير المهنية والأكاديمية.

النموذج الجديد هذا، الذي يمكن الوصول إليه عبر الإصدار المدفوع بقيمة 20 دولاراً شهرياً من ChatGPT، متعدد الوسائط، مما يعني أنه يمكنه قبول مدخلات الصور والنص وإنشاء مخرجات نصية.

وعلى الرغم من الزلزال القوي الذي أحدثه ظهور ChatGPT في أسواق العمل العالمية مروراً بأنظمة التعليم ووصولاً إلى البنوك الكبرى ومطوري البرمجيات، حان الوقت لنقول وداعاً له ومرحباً بـChatGPT-4، الأداة الأكثر قوة التي يتوقع أن تتسب في هزات ارتدادية أعنف من الهزة الأولى التي وقعت عند إطلاق التطبيق لأول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

إذن ما المقصود بـChatGPT-4؟ وما مدى قوته؟ وكيف يمكنك استخدامه؟ إليكم الحكاية كاملة.

ما المقصود بـChatGPT-4؟

ChatGPT-4 هو روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي -واجهة كمبيوتر يمكنك التفاعل معها- بينما GPT-4 اختصار لعبارة "المحول التوليدي مسبق التدريب 4". وهذا يعني أنه الإصدار الرابع من برنامج OpenAI الذي حلل كميات هائلة من المعلومات عبر الإنترنت لتحديد كيفية إنشاء نص يبدو كأنه من فعل إنسان ومنح المستخدمين ردوداً مفصلة على الأسئلة.

ويختلف الإصدار الجديد عن عن سابقيه بأنه أكثر دقة وإبداعاً وتعاوناً من النسخة السابقة ChatGPT-3.5، وهو أيضاً أكثر بنحو 40% لإنتاج استجابات واقعية. فيما قالت شركة OpenAI إنها أمضت الأشهر الستة الماضية في جعل البرنامج الجديد أكثر أماناً من خلال تدريبه على كم هائل من المعلومات.

ما مدى قوته؟

واحدة من أكثر الميزات الجديدة إبهاراً في ChatGPT-4 هي القدرة على التعامل ليس فقط مع الكلمات، ولكن أيضاً مع الصور، في ما يسمى بتقنية "الوسائط المتعددة". سيكون لدى المستخدم القدرة على إرسال صورة إلى جانب النص، حيث سيكون بإمكان ChatGPT-4 معالجتهما ومناقشتهما كما أن القدرة على إدخال الفيديو هي أيضاً في الأفق.

ومثل سابقيه، فإن ChatGPT-4 ليس فعالاً جداً حول الأحداث الجارية حالياً، لأنه جرى تدريبه على البيانات التي كانت موجودة قبل عام 2021. وقالت شركة OpenAI في منشور مدونة إن النسخة الأخيرة "لا تزال لديها عديد من القيود المعروفة التي نعمل عليها. للتصدي لأمور مثل التحيزات الاجتماعية والمطالبات العدائية".

ومن حيث الموثوقية والإبداع والتعامل مع التعليمات الدقيقة، تعد إمكانات ChatGPT-4 تحسيناً مقارنة بالنموذج السابق. وقد اختبرت OpenAI النموذج على معايير مختلفة، بما في ذلك الاختبارات المحاكاة المصممة للبشر، ووجدت أن ChatGPT-4 تفوق في الأداء على النماذج الموجودة حالياً.

فيما قالت شركة OpenAI، التي نشرت بعض تفاصيل النماذج السابقة مثل ChatGPT-3، إنها لن تكشف عن أي تفاصيل حول الجوانب التقنية لـChatGPT-4، بما في ذلك بنية النموذج أو البيانات التي جرى تدريبه عليها أو الأجهزة والحوسبة بسبب المخاوف التنافسية والسلامة.

متعدد اللغات

يهيمن متحدثو اللغة الإنجليزية على عالم الذكاء الاصطناعي، وكل شيء من البيانات إلى الاختبارات إلى الأوراق البحثية موجود بهذه اللغة. ولكن بالطبع، فإن قدرات النماذج اللغوية الكبيرة قابلة للتطبيق في أي لغة مكتوبة وتجب إتاحتها بها.

يتخذ ChatGPT-4 خطوة نحو ذلك من خلال إثبات قدرته على الإجابة على آلاف الأسئلة متعددة الخيارات بدقة عالية عبر 26 لغة.

كما أنه يؤدي أداءً جيداً في لغات أخرى غير الإنجليزية، بما في ذلك اللغات منخفضة الموارد مثل اللاتفية والويلزية والسواحيلية.

كيف يمكنني استخدام ChatGPT-4؟

يمكن لمعظم الأشخاص استخدام النموذج الأقدم من ChatGPT مجاناً عبر التسجيل على موقع شركة OpenAI، وذلك على الرغم من وجود قيود في بعض البلدان والأقاليم حول العالم. لكن الإصدار الأحدث يجري تقديمه حالياً فقط لمشتركي ChatGPT Plus مقابل 20 دولاراً شهرياً.

في المستقبل من المحتمل أن نجد روبوت ChatGPT-4 على محرك بحث Bing من مايكروسوفت. في الوقت الحالي، إذا انتقلت إلى صفحة ويب Bing وضغطت على زر "الدردشة" في الجزء العلوي، فمن المحتمل أن تجري إعادة توجيهك إلى صفحة تطلب منك التسجيل في قائمة الانتظار، مع طرح الوصول للمستخدمين تدريجياً.

كما قالت شركة OpenAI إنها ضمنت برنامجها الجديد في مجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك تطبيق تعلم اللغة Duolingo الذي يستخدم لشرح الأخطاء والسماح للمستخدمين بممارسة محادثة في العالم الحقيقي، وKhan Academy التعليمية التي صممت معلماً عبر الإنترنت، بالإضافة إلى Morgan Stanley الذي تستخدمه لتنظيم بيانات إدارة الثروات.