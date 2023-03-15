سياسة
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للمرة الـ214.. إسرائيل تهدم قرية العراقيب الفلسطينية
اقتحمت السلطات الإسرائيلية الأربعاء قرية العراقيب وهدمت منازلها للمرة 214. فيما يصر أهالي القرية على الصمود والبقاء بأرضهم.
للمرة الـ214.. إسرائيل تهدم قرية العراقيب الفلسطينية
للمرة الـ214.. إسرائيل تهدم قرية العراقيب الفلسطينية / صورة: AA
15 مارس 2023

هدمت السلطات الإسرائيلية الأربعاء قرية "العراقيب" العربية الواقعة بمنطقة النقب (جنوب) للمرة الـ214 على التوالي.

وفي تصريح للأناضول قال عزيز الطوري عضو "اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب" (أهلية): "اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية العراقيب وهدمت بيوتها للمرة الـ214".

وأفاد بأن الأهالي "سيعيدون بناء قريتهم كما كل مرة".

وهدمت السلطات الإسرائيلية بيوت القرية آخر مرة منتصف فبراير/شباط الماضي، بعدما هدمتها للمرة الأولى في يوليو/تموز 2010.

وذكر مراسل الأناضول، أن نحو 22 عائلة تقطن منازل "العراقيب" المبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح.

ولا تعترف الحكومة الإسرائيلية بقرية العراقيب، وتحرمها الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والماء والكهرباء والاتصالات، باعتبارها "قرى غير قانونية". ولكن سكانها يصرون على البقاء فيها رغم الهدم المتكرر.

وفي تقرير سابق قالت منظمة "ذاكرات" التي تضم ناشطين إسرائيليين (يهوداً وعرباً) وتؤرخ للنكبة الفلسطينية عام 1948 إن "العراقيب أقيمت للمرة الأولى فترة الحكم العثماني على أراضٍ اشتراها السكان".

وذكرت المنظمة أن "السلطات الإسرائيلية تعمل على طرد سكان القرية، للسيطرة على أراضيهم"، مشيرة إلى أن "إسرائيل لا تعترف بعشرات القرى الأخرى في منطقة النقب، وترفض تقديم أي خدمات لها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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