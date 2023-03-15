قالت أجهزة الأمن الإسرائيلية الأربعاء إنها قتلت شخصاً تسلل "على ما يبدو" من لبنان بعد تفجيره عبوة ناسفة بالقرب من مفترق مجيدو قرب مدينة حيفا (شمال).

جاء ذلك في بيان مشترك للجيش وجهاز الأمن العام (شاباك) والشرطة الإسرائيلية، بعد "تعتيم" كبير على القضية.

والاثنين أصيب مواطن من فلسطيني عام 1948 قرب مفرق مجيدو في مرج ابن عامر (شمال)، بجروح وصفت بالخطيرة، إثر انفجار عبوة ناسفة، إلا أن الرقابة العسكرية فرضت منذ ذلك الوقت حظراً على تفاصيل الواقعة.

وقال البيان: "مع بداية الأسبوع انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من مفترق مجيدو وأسفرت عن إصابة مواطن إسرائيلي بجروح خطيرة حيث قامت قوات الأمن على إثر ذلك بالعمل على تحديد مكان المشتبه".

وأضاف أنه "جرى وقف سيارة في منطقة بلدة عارا حيث شكل الإرهابي المسلح الذي كان بداخلها خطراً على قوات الشاباك والشرطة والتي حيدته وقتله".

وحسب البيان المشترك "عثرت القوات الإسرائيلية بحوزة القتيل على أسلحة وحزام ناسف جاهز للاستخدام وأغراض إضافية".

واعتبر أن تحييده "حال دون وقوع هجوم إرهابي آخر".

وأشار البيان إلى أن التحقيق الأولى "أظهر أن مفجر العبوة الناسفة تسلل على ما يبدو من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع".

وتابع: "كما تبين أنه بعد الهجوم قرب مفترق مجيدو، وقف الإرهابي سيارة وطلب من السائق قيادتها شمالاً".

وختم البيان بالقول: "يجري تحقيق موسع حول العملية التخريبية وفي إطارها يجري فحص مدى تورط منظمة حزب الله الإرهابية فيها".

من جانبها قالت صحيفة عبرية الأربعاء إن الجيش الإسرائيلي أوصى القيادة السياسية بالرد على تفجير العبوة الناسفة، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجه قوات الجيش بالتمهل.

وخلال اليومين الماضيين تزايدت التساؤلات في الإعلام العبري حول حقيقة ما حدث قرب مفترق مجيدو، وسبب فرض حظر نشر حول القضية، وسط تكهنات باستخدام منفذ الهجوم عبوة ناسفة "نوعية" كتلك التي كانت تستخدم ضد القوات الإسرائيلية لدى اجتياحها جنوب لبنان عام 1982.