سياسة
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تركيا تدعو المجتمع الدولي لتعزيز الاحترام المتبادل والتعايش السلمي
قالت وزارة الخارجية التركية في بيان بمناسبة "اليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا" أنه من الواجب على المجتمع الدولي تعزيز المفهوم القائم على الاحترام المتبادل والتعايش السلمي.
تركيا تدعو المجتمع الدولي لتعزيز الاحترام المتبادل والتعايش السلمي
تركيا تدعو المجتمع الدولي لتعزيز الاحترام المتبادل والتعايش السلمي / صورة: AA
15 مارس 2023

أكدت وزارة الخارجية التركية أن على المجتمع الدولي واجباً خاصاً يتمثل بتعزيز الاحترام المتبادل ومفهوم التعايش السلمي.

جاء ذلك في بيان الاثنين بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا الموافق 15 مارس/آذار من كل عام.

وأحيت الوزارة في بيانها ذكرى الـ51 شخصاً الذين فقدوا حياتهم وبينهم مواطن تركي في الهجوم الإرهابي الشنيع الذي وقع بمدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا في 15 مارس 2019.

وقال البيان: "نتيجة لدور تركيا الرائد في مكافحة الإسلاموفوبيا وعدم التسامح على الساحة الدولية وعملها الفعال بالتشاور مع منظمة التعاون الإسلامي، جرى تحديد تاريخ 15 مارس يوماً دولياً لمكافحة الإسلاموفوبيا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة".

ولفت إلى أن الهجمات الدنيئة على القرآن الكريم في بعض الدول الغربية تظهر أن معاداة الإسلام لا تزال تكتسب أرضية.

وأضاف: "في هذه الفترة الحساسة التي تتصاعد فيها الكراهية ضد الدين يقع على عاتق المجتمع الدولي واجب خاص لتعزيز المفهوم القائم على الاحترام المتبادل والتعايش السلمي".

وشدد البيان على أن تركيا ستواصل بعزم دعم مبادرات مكافحة معاداة الإسلام في المنابر الدولية والإقليمية على رأسها الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة التعاون الإسلامي.

وفي 15 مارس 2019 شهدت كرايستشيرش​​​​​​​ مجزرة مروعة، حيث هاجم إرهابي يدعى برينتون تارانت بأسلحة رشاشة المصلين في مسجدَي "النور" و"لينوود".

وأسفرت المجزرة الإرهابية التي بثها المنفذ مباشرة عبر حسابه على فيسبوك عن مقتل 51 شخصاً وإصابة 50 آخرين، حسب أرقام رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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