أكد رئيسا الحكومتين الإسبانية والبرتغالية الأربعاء أن ضم المغرب إلى الملف المشترك لبلديهما لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 "يعزّز" حظوظهما بالفوز ويبعث برسالة وحدة بين أوروبا وإفريقيا.

وقال رئيس الوزراء البرتغالي أنتونيو كوستا خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيس في لانزاروت في جزر الكناري: "أعتقد أن ترشيح شبه الجزيرة الأيبيرية مع المغرب له وزن ورسالة مهمة جداً للعالم وبخاصة لأوروبا وإفريقيا".

وأضاف من الجزر الواقعة غرب المغرب في المحيط الأطلسي: "نحن قارتان متجاورتان ونريد العمل معاً. لسنا قارتين بعيدتين ترغبان في المنافسة، ولكن على العكس، نرغب في الاحتفال سوياً بالرياضة وجميع القيم المرتبطة بالرياضة".

والثلاثاء أعلن ملك المغرب محمد السادس انضمام المغرب إلى ملف إسبانيا والبرتغال لعام 2030، علماً أن المغرب ترشح خمس مرات سابقاً لاستضافة المونديال، لكن محاولاته باءت بالفشل أعوام 1994 و1998 و2006 و2010 و2026.

من جهته، اعتبر سانشيس أن إضافة المغرب "تضع الترشح المشترك لإسبانيا والبرتغال في أفضل الظروف للفوز بهذا السباق"، مضيفاً: "هذا يبعث برسالة إيجابية ويحسن الظروف" لفوز الملف.

وأوضح الملك المغربي في رسالته أن الترشيح المشترك سيحمل عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي.

مصير أوكرانيا

في الخامس من يونيو/حزيران 2021 وخلال مباراة ودية بين البلدين، أعلنت إسبانيا والبرتغال ترشيحهما المشترك، قبل أن تضمان أوكرانيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في لفتة رمزية بعد غزو روسيا البلاد.

لكن وفقاً للصحافة الإسبانية فإن إضافة المغرب تؤكد أنه سيجري إخراج أوكرانيا من الملف بعد تعليق عمل رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم مؤخراً بسبب مزاعم فساد.

ولم يذكر أي من كوستا أو سانشيس الأربعاء أوكرانيا خلال مؤتمرهما الصحافي.

ولكن لاحقاً أكد الاتحادان البرتغالي والإسباني للعبة أن ضم المغرب لا يعني بالضرورة إزاحة أوكرانيا.

وجا ء في بيان مشترك: "سيجري الانتهاء من مسألة مشاركة أوكرانيا في الملف بالوقت المناسب، بسبب الوضع في البلاد ورئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أندري بافلكو الموقوف حالياً عن مهامه".

وأعلن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس ونظيره البرتغالي فرناندو غوميز القرار خلال اجتماع الاتحاد الأوروبي للعبة "ويفا" في كيغالي عاصمة رواندا على هامش انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي "فيفا".

ويصادف مونديال 2030 ذكرى مرور 100 عام على إقامة أول مونديال في العاصمة الأوروغويانية مونتيفيديو. وكانت الأرجنتين وتشيلي والأوروغواي والباراغواي أطلقت الشهر الماضي ملفها الرسمي المشترك.

يذكر أنه في سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد فوزي أن بلاده تدرس مع السعودية واليونان الترشح بملف مشترك. وأكد وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل لوكالة فرانس برس مطلع الشهر الماضي أن بلاده لم تقدّم ملف ترشّح، مؤكداً في الوقت نفسه أن "كل شيء ممكن".

ومنذ انطلاقها في 1930، أقيمت نسخة واحدة من كأس العالم في دولتين، عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، علماً أن الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تستضيف النسخة المقبلة عام 2026، وهي المرة الأولى التي يتنافس فيها 48 منتخباً مقابل 32 سابقاً.