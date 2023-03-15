سياسة
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عقب كارثة الزلازل.. أنقرة تستضيف قمة طارئة لمنظمة الدول التركية
تُعقد بالعاصمة التركية أنقرة قمة طارئة لمنظمة الدول التركية بعنوان "إدارة الكوارث والطوارئ والمساعدات الإنسانية" للتضامن مع تركيا عقب الزلازل المدمرة التي ضربت مناطق جنوبي البلاد وشمالي سوريا.
عقب كارثة الزلازل.. أنقرة تستضيف قمة طارئة لمنظمة الدول التركية
الرئيس التركي أردوغان في أثناء استقباله نظيره الأذربيجاني علييف في أنقرة حيث تعقد القمة الطارئة لمنظمة الدول التركية / صورة: AA
15 مارس 2023

تستضيف العاصمة التركية أنقرة الخميس، قمة طارئة لمنظمة الدول التركية للتضامن عقب كارثة الزلازل المدمرة التي شهدتها البلاد أوائل فبراير/شباط الماضي.

وأفاد بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بأن القمة تعقد برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان وباقتراح من أذربيجان، وتحت عنوان: "إدارة الكوارث والطوارئ والمساعدات الإنسانية".

ويشارك في القمة رؤساء أذربيجان إلهام علييف، وكازاخستان قاسم جومرت توكاييف، وقرغيزيا صدر جباروف، وأوزبكستان شوكت ميرضيايف، إضافة إلى رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ورئيس شؤون الشعب في المجلس الوطني التركمانستاني قربان قولو بردي محمدوف بصفة دول مراقبة.

وتعتبر هذه أول مشاركة لقبرص التركية في قمة للمنظمة بعد حصولها على صفة مراقب في قمة العام الماضي بمدينة سمرقند الأوزبكية.

وتعقد القمة للتضامن مع تركيا عقب الزلازل المدمرة التي شهدتها البلاد 6 فبراير الماضي، حيث من المنتظر أن تبحث مواضيع حول تطوير التعاون في مكافحة الكوارث وآثارها، وأن تتناول مسائل مشتركة مدرجة على أجندة الدول.

كما من المزمع أن يعقد الرئيس أردوغان لقاءات ثنائية مع نظرائه على هامش القمة.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب زلزال متعاقبان جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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