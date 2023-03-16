سياسة
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صحيفة بريطانية: فرنسا متهمة بإبطاء إرسال أسلحة من أوروبا إلى أوكرانيا
اتُّهمت فرنسا بإبطاء حزمة للاتحاد الأوروبي بقيمة مليارَي يورو لشراء أسلحة لأوكرانيا، من خلال المطالبة بتصنيع الذخائر داخل شركات الاتحاد. وكان الأمين العامّ للناتو أقرّ خطة بقيمة مليارَي يورو تتضمن تسليم ذخائر عاجلة لأوكرانيا أوائل الشهر الجاري.
صحيفة بريطانية: فرنسا متهمة بإبطاء إرسال أسلحة من أوروبا إلى أوكرانيا
يحذر الجيش الأوكراني بصورة متواصلة من افتقاره إلى قذائف عيار 155 مم المستعملة بكثرة في الحرب / صورة: Reuters
16 مارس 2023

ذكرت صحيفة تليغراف البريطانية أن فرنسا متهَمة بإبطاء حزمة للاتحاد الأوروبي بقيمة مليارَي يورو (2.12 مليار دولار) لشراء أسلحة لأوكرانيا، من خلال المطالبة بتصنيع الذخائر داخل الاتحاد.

ونقلت الصحيفة يوم الأربعاء عن مصادر أوروبية، قولها إن "باريس أرادت ضمانات بأن الاتفاق على شراء أسلحة بشكل مشترك ينبغي أن يفيد فقط الشركات الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي".

والاثنين قال المفوض الأوروبي للصناعة تييري بروتون، إن الاتحاد الأوروبي "سيحرص" على زيادة إنتاج الذخائر لصالح أوكرانيا الذي يتولاه "15 مصنعاً في 11 دولة" عضواً في التكتل.

ويحذّر الجيش الأوكراني باستمرار من افتقاره إلى قذائف عيار 155 مم المستعملة بكثرة في الحرب.

وأوضح المفوض الأوروبي للصناعة إن الموضوع "يهمّ العالم الغربي بأسره"، مذكّراً باجتماع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي في ستوكهولم مع الأمين العامّ لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، الذي أقرّ خطة بقيمة مليارَي يورو تتضمن عمليات تسليم ذخائر بصورة عاجلة لأوكرانيا من المخزونات الحالية وتقديم طلبات شراء مشتركة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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