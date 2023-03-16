ذكرت صحيفة تليغراف البريطانية أن فرنسا متهَمة بإبطاء حزمة للاتحاد الأوروبي بقيمة مليارَي يورو (2.12 مليار دولار) لشراء أسلحة لأوكرانيا، من خلال المطالبة بتصنيع الذخائر داخل الاتحاد.

ونقلت الصحيفة يوم الأربعاء عن مصادر أوروبية، قولها إن "باريس أرادت ضمانات بأن الاتفاق على شراء أسلحة بشكل مشترك ينبغي أن يفيد فقط الشركات الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي".

والاثنين قال المفوض الأوروبي للصناعة تييري بروتون، إن الاتحاد الأوروبي "سيحرص" على زيادة إنتاج الذخائر لصالح أوكرانيا الذي يتولاه "15 مصنعاً في 11 دولة" عضواً في التكتل.

ويحذّر الجيش الأوكراني باستمرار من افتقاره إلى قذائف عيار 155 مم المستعملة بكثرة في الحرب.

وأوضح المفوض الأوروبي للصناعة إن الموضوع "يهمّ العالم الغربي بأسره"، مذكّراً باجتماع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي في ستوكهولم مع الأمين العامّ لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، الذي أقرّ خطة بقيمة مليارَي يورو تتضمن عمليات تسليم ذخائر بصورة عاجلة لأوكرانيا من المخزونات الحالية وتقديم طلبات شراء مشتركة.