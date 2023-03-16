شاركت شركات توساش وتوركسات وبروفن التركية الرائدة في مجال الصناعات الفضائية، في معرض "Satellite 2023" الذي يُعَدّ الأكبر في مجال الأقمار الصناعية، المقام حالياً في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ويلتقي في المعرض الذي يقام منذ أكثر من 30 عاماً، أكبر مصنّعي الأقمار الصناعية ومشغّليها في العالم.

وستعرض الشركات التركية منتجاتها في المعرض الذي يحضره عدد كبير من المهندسين ومسؤولي عدد كبير من البلدان حول العالم.

وفي تصريح للأناضول قال نائب رئيس شركة توساش التركية سلمان ناس، إن شركته اطلعت على أحدث التقنيات المعروضة في المعرض وعقدت اجتماعات ثنائية مع عدد من الشركات المشاركة.

وأوضح أن شركته عرضت في المعرض القمر الصناعي "TÜRKSAT 6A" وأطلعت المشاركين على معلومات وافية حوله.

وذكر ناس أن القمر الصناعي المتخصص في أعمال المراقبة "GÖKTÜRK" يُعرَض في معرض "Satellite 2023".

يُذكَر أن معرض "Satellite 2023" يستمر في الفترة 14-16 مارس/آذار الجاري.