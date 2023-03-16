التقى المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن الخميس، أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وبحث معهم القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار زيارته للولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر بيان مكتب المتحدث باسم الرئاسة، أن قالن التقى أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الجمهوري جيم ريش، والديمقراطيين كريس كونز، وبين كاردين، وبيت ريكيتس.

كما التقى قالن عضوين من لجنة القوات المسلحة هما مارك كيلي، وسوزان كولينز، وعضو لجنة الميزانية تشوك غراسلي.

لقاءات المسؤول التركي شملت أيضاً كلّاً من العضو الجمهوري البارز ليندسي غراهام، والرئيسين المشاركين لمجموعة المراقبة التابعة لحلف شمال الأطلسي في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي جين شاهين والسيناتور ثوم تيليس.

وذكر البيان أن قالن تناول خلال لقاءاته الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التركية الأمريكية، وعملية التعافي وإعادة الإعمار بعد كارثة الزلازل في تركيا، وإزالة العوائق أمام التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين تركيا والولايات المتحدة.

كما تناول ملف التعاون في مكافحة الإرهاب، وعمليات انضمام السويد وفنلندا إلى عضوية حلف الناتو، ومسار الحرب الروسية-الأوكرانية، ودور تركيا في تمديد اتفاقية شحن الحبوب، وغيرها من القضايا الإقليمية.

وفي وقت سابق التقى قالن كلّاً من مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ومساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند.