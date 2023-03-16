سياسة
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جاوش أوغلو: منظمة الدول التركية تواصل تعزيز بنيتها المؤسسية وتوسيع تعاونها
أكّد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن منظمة الدول التركية تواصل تعزيز بنيتها التحتية المؤسسية وتوسّع التعاون القائم بين أعضائها في مجالات جديدة، مشيراً إلى أن المنظمة "كانت حلماً لجميع البلدان الناطقة باللغة التركية، وهذا الحلم تحقق".
جاوش أوغلو: منظمة الدول التركية تواصل تعزيز بنيتها المؤسسية وتوسيع تعاونها
جاوش أوغلو: منظمة الدول التركية كانت حلماً لجميع البلدان الناطقة باللغة التركية، وهذا الحلم تحقق / صورة: AA
16 مارس 2023

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن منظمة الدول التركية "تواصل تعزيز بنيتها التحتية المؤسسية وتوسيع التعاون بين أعضائها في مجالات جديدة".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع مجلس وزراء خارجية المنظمة المنعقد في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة الخميس.

وأوضح جاوش أوغلو أن المنظمة "كانت حلماً لجميع البلدان الناطقة باللغة التركية، وهذا الحلم تحقق".

وشكر جميع بلدان المنظمة على تضامنهم وتكاتفهم مع تركيا في مواجهة آثار الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوبيّ البلاد فجر السادس من فبراير/شباط الماضي.

وشدّد وزير الخارجية التركي على ضرورة زيادة التعاون والاستثمارات المشتركة بين أعضاء منظمة الدول التركية.

وذكر أن الفترة الحالية التي يمرّ بها العالم "تنطوي على تحديات كبيرة تعني منظمة الدول التركية من كثب".

وأشار جاوش أوغلو إلى "الأهمية الكبيرة" لمنح جمهورية شمال قبرص التركية صفة العضو المراقب في منظمة الدول التركية.

وتابع: "يجب أن يكون هدفنا المشترك هو تحقيق المساواة في السيادة والحقوق والوضع الدولي المتساوي للشعب القبرصي التركي (مع الشطر الرومي)، وإزالة العزلة والقيود التي يتعرضون لها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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