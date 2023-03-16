سياسة
2 دقيقة قراءة
مَن مايكل راتني السفير الأمريكي الجديد في السعودية؟
قالت الخارجية الأمريكية إن مجلس الشيوخ صدّق مساء الأربعاء على تعيين مايكل راتني سفيراً جديداً للولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية. وراتني هو عميد كلية دراسات اللغة في معهد الخدمة الخارجية بالوزارة، وموظف قديم في السلك الدبلوماسي منذ 1990.
مَن مايكل راتني السفير الأمريكي الجديد في السعودية؟
الخارجية الأمريكية: راتني موظف قديم في السلك الدبلوماسي منذ عام 1990 / صورة: AFP
16 مارس 2023

صدّق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين مايكل راتني سفيراً جديداً للولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان على موقعها، أن مجلس الشيوخ صدّق مساء الأربعاء على تعيين مايكل راتني سفيراً لواشنطن لدى الرياض.

وأوضح البيان أن راتني سيعمل على "استمرار ثمانية عقود من العلاقات الثنائية القوية بين البلدين تشمل المصالح المشتركة في مجالات الأمن الإقليمي والتجارة".

ووفقاً للخارجية الأمريكية فإن مايكل راتني هو عميد كلية دراسات اللغة في معهد الخدمة الخارجية بالوزارة، وموظف قديم في السلك الدبلوماسي منذ عام 1990.

وحتى عام 2012 عمل راتني نائباً لمساعد وزير الإعلام الدولي في مكتب الشؤون العامة بوزارة الخارجية، حيث أشرف على شبكة من المراكز الإعلامية العالمية المسؤولة عن مشاركة وسائل الإعلام بلغات أجنبية نيابة عن حكومة الولايات المتحدة.

ومن عام 2012 إلى 2015 شغل منصب القنصل العام للولايات المتحدة في القدس، حيث قاد بعثة مؤلفة من 600 أمريكي وإسرائيلي وفلسطيني مسؤولين عن العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية الأمريكية مع الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية المحتلة وغزة، حسبما ذكرت شبكة CNN الأمريكية.

وعمل راتني في منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون بلاد الشام وإسرائيل وفلسطين، وعُيّن من 2015 إلى 2017 مبعوثاً خاصّاً للولايات المتحدة إلى سوريا.

كذلك شغل راتني مناصب مختلفة، بينها المتحدث الرسمي باسم مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية، ونائب رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في قطر، بالإضافة إلى جولات في السفارات الأمريكية في مكسيكو سيتي وبغداد وبيروت والدار البيضاء وبريدجتاون.

وينتمي راتني إلى ولاية ماساتشوستس، وحصل على درجة البكالوريوس من جامعة بوسطن، والماجستير من جامعة جورج واشنطن، ويتحدث اللغتين العربية والفرنسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us