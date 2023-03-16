أعلنت حكومة إقليم شمال العراق أن بعض من كان في المروحية المتحطمة في دهوك أعضاء في تنظيم PKK الإرهابي.

جاء ذلك في بيان نشرته وحدة مكافحة الإرهاب في حكومة إقليم شمال العراق الخميس، عبر صفحتها على فيسبوك.

وأفاد البيان بأن المؤسسات المعنية في إقليم شمال العراق تواصلت مع الحكومة المركزية العراقية وقوات التحالف الدولي وتركيا بشأن المروحية المتحطمة، وتَبيَّن لها أنها لا تعود إلى الجهات المذكورة.

وذكر أن القوات الأمنية بدأت تحقيقاً أولياً حول الحادثة، وأشارت النتائج المبدئية إلى أن المروحية من طراز "يوروكوبتر إيه إس 350"، وأن بعض القتلى عناصر في تنظيم PKK الإرهابي.

ولفت البيان إلى أن تحقيقاً مفصَّلاً جارٍ لتحديد من تعود إليه المروحية على وجه الدقة.

والأربعاء نفت وزارة الدفاع التركية صحة مزاعم تداولتها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي عن سقوط مروحية تابعة لقواتها المسلحة شمالي العراق.