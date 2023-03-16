سياسة
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إقليم شمال العراق: أعضاء من PKK الإرهابي بين قتلى المروحية المتحطمة
أعلنت حكومة إقليم شمال العراق أن بعض مَن كان في المروحية المتحطمة في دهوك أعضاء في تنظيم PKK الإرهابي. وكانت وزارة الدفاع التركية نفت الأربعاء صحة مزاعم تداولتها حسابات على مواقع التواصل عن سقوط مروحية تابعة لقواتها المسلحة شمالي العراق.
إقليم شمال العراق: أعضاء من PKK الإرهابي بين قتلى المروحية المتحطمة
وفق حكومة إقليم شمال العراق، أشارت النتائج المبدئية إلى أن بعض القتلى عناصر في تنظيم PKK الإرهابي / صورة: AA
16 مارس 2023

أعلنت حكومة إقليم شمال العراق أن بعض من كان في المروحية المتحطمة في دهوك أعضاء في تنظيم PKK الإرهابي.

جاء ذلك في بيان نشرته وحدة مكافحة الإرهاب في حكومة إقليم شمال العراق الخميس، عبر صفحتها على فيسبوك.

وأفاد البيان بأن المؤسسات المعنية في إقليم شمال العراق تواصلت مع الحكومة المركزية العراقية وقوات التحالف الدولي وتركيا بشأن المروحية المتحطمة، وتَبيَّن لها أنها لا تعود إلى الجهات المذكورة.

وذكر أن القوات الأمنية بدأت تحقيقاً أولياً حول الحادثة، وأشارت النتائج المبدئية إلى أن المروحية من طراز "يوروكوبتر إيه إس 350"، وأن بعض القتلى عناصر في تنظيم PKK الإرهابي.

ولفت البيان إلى أن تحقيقاً مفصَّلاً جارٍ لتحديد من تعود إليه المروحية على وجه الدقة.

والأربعاء نفت وزارة الدفاع التركية صحة مزاعم تداولتها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي عن سقوط مروحية تابعة لقواتها المسلحة شمالي العراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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