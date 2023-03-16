سياسة
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انطلاق قمة منظمة الدول التركية بأنقرة.. وأردوغان: نحن على قلب رجل واحد
تنعقد قمة طارئة لمنظمة الدول التركية في المجمع الرئاسي بأنقرة تحت عنوان "إدارة الكوارث والطوارئ والمساعدات الإنسانية". وأكّد الرئيس أردوغان أن دول المنظمة ساعدت تركيا على إقامة مستشفيات ميدانية وأعمال الدعم والإنقاذ.
انطلاق قمة منظمة الدول التركية بأنقرة.. وأردوغان: نحن على قلب رجل واحد
تنعقد القمة في المجمع الرئاسي تحت عنوان "إدارة الكوارث والطوارئ والمساعدات الإنسانية" / صورة: AA
16 مارس 2023

انطلقت في العاصمة التركية أنقرة الخميس، قمة طارئة لمنظمة الدول التركية برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان وبمقترح من أذربيجان.

وتنعقد القمة في المجمع الرئاسي تحت عنوان: "إدارة الكوارث والطوارئ والمساعدات الإنسانية".

يشارك في القمة رؤساء أذربيجان إلهام علييف، وكازاخستان قاسم جومرت توكاييف، وقرغيزيا صدر جباروف، وأوزبكستان شوكت ميرضياييف.

وقال الرئيس أردوغان في افتتاح القمة إن على منظمة الدول التركية تطبيق الاتفاقات التي وقّعتها في قمة سمرقند، ونقلها إلى أرض الواقع.

وأضاف: "سوف نُظهِر مرة أخرى وعلى أعلى مستوى أن العالم التركي على قلب رجل واحد".

وأوضح أردوغان أن دول المنظمة ساعدت تركيا على إقامة مستشفيات ميدانية وأعمال الدعم والإنقاذ، مشيراً إلى أن "المدن والمباني التي سنُنشِئها ستكون مقاومة للزلازل وصديقة للبيئة".

وفي ما يتعلق بالحرب الروسية-الأوكرانية، أكّد الرئيس التركي أن بلاده ستواصل جهودها لإعادة موسكو وكييف إلى طاولة المفاوضات.

وقال: "يجب إنهاء الحرب في أوكرانيا على نحو يحقّق السلام، ونشعر بالفخر لِما حقّقناه في ملفَّي الحبوب وتبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا".

بدوره أكد رئيس أوزبكستان شوكت مرضياييف في كلمة له، وقوف بلاده إلى جانب "أشقائنا الأتراك لمواجهة تداعيات كارثة الزلازل".

وكشف مرضياييف أن دول المنظمة تخطط لإطلاق آلية عمل مشتركة لمواجهة الكوارث والأزمات، وأردف: "سنوقّع على مشروع صندوق تمويل لمساعدة دول المنظمة في مجالات عدة".

وتُعقَد القمة بهدف التضامن مع تركيا عقب الزلزال المزدوج الذي شهدته البلاد في 6 فبراير/شباط الماضي، ومن المنتظر أن تبحث مواضيع حول تطوير التعاون في مكافحة الكوارث وآثارها، وأن تتناول قضايا مشتركة مُدرَجة على أجندة الدول.

يشارك في القمة رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أور بان، ورئيس مجلس شورى الشعب في المجلس الوطني التركماني قربان قولو بردي محمدوف بصفة دول مراقبة.

وتُعتبر هذه أول مشاركة لقبرص التركية في قمة للمنظمة بعد حصولها على صفة مراقب في قمة العام الماضي بمدينة سمرقند الأوزبكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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