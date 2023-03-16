سياسة
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السعودية: اتفاقنا مع إيران قائم على احترام السيادة وعدم التدخل بشؤون الدول
قال وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان إن اتفاق بلاده مع إيران قائم على أُسس احترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها، مؤكداً أن بلاده "مع الحوار، ومن هذا المنطلق أجرت مباحثات لأكثر من عامين مع الأشقاء في إيران، في بغداد، ومسقط وبكين".
السعودية: اتفاقنا مع إيران قائم على احترام السيادة وعدم التدخل بشؤون الدول
السعودية: اتفاقنا مع إيران قائم على احترام السيادة وعدم التدخل بشؤون الدول. / صورة: AA
16 مارس 2023

أكّد وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان أن اتفاق بلاده مع إيران قائم على أُسس احترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها.

جاء ذلك في كلمة لوزير خارجية السعودية، في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بنواكشوط، الخميس، بثّتها قناة الإخبارية السعودية الرسمية.

وجاء التأكيد السعودي، بعد نحو أسبوع من الاتفاق بين البلدين في بكين الجمعة الماضية على عودة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ عام 2016، في غضون شهرين.

وقال وزير خارجية السعودية، إن بلاده "مع الحوار، ومن هذا المنطلق أجرت مباحثات لأكثر من عامين مع الأشقاء في إيران، في بغداد، ومسقط وبكين".

وأضاف أن الاتفاق "تكلل على أسس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها وحسن الجوار".

وأعرب عن "تطلع السعودية إلى أن يعزز الاتفاق من أمن واستقرار منطقة الخليج العربي".

في سياق آخر، أكد وزير خارجية السعودية دعم المملكة للسلام في اليمن وللجهود الأممية الرامية إلى التوصل لوقف كامل ودائم لإطلاق النار وبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

في سياق آخر، قال وزير خارجية السعودية إن "المملكة كانت وما زالت تدعم الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة، وتؤكد موقفها الداعم للإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ".

وتابع قائلاً إن "المملكة تعرب عن تضامنها وصادق مواساتها للأشقاء في سوريا وتركيا إثر ما خلّفته كارثة الزلازل من خسائر بشرية ومادية".

وفي 6 فبراير/شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان متتاليان بقوة 7.7 و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وفي وقت سابق الخميس، انطلقت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أعمال الدورة التاسعة والأربعين لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي (57 دولة).

وتتصدر جدول الأعمال القضية الفلسطينية والمستجدات في مدينة القدس المحتلة في ظل اعتداءات إسرائيلية متواصلة على الشعب الفلسطيني، حسب بيان للمنظمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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