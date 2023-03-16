سياسة
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"غير مُرحّب به".. دعوات إسرائيلية إلى قادة العالم لمقاطعة نتنياهو
تزامناً مع زيارته عدداً من الدول، دعا متظاهرون وسياسيون إسرائيليون قادة العالم إلى مقاطعة و "ازدراء" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
"غير مُرحّب به".. دعوات إسرائيلية إلى قادة العالم لمقاطعة نتنياهو
دعوات إسرائيلية إلى قادة العالم لمقاطعة نتنياهو / صورة: AFP
16 مارس 2023

دعا متظاهرون إسرائيليون ومسؤول سياسي كبير سابق، الخميس، قادة العالم إلى مقاطعة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي مظاهرة قبالة القنصلية الأمريكية في تل أبيب رفع متظاهرون لافتة كُتب عليها بالإنجليزية: "إلى قادة العالم، أعلنوا الآن: بنيامين نتنياهو شخص غير مُرحّب به".

ولكن الدعوة لم تقتصر على المتظاهرين وإنما تعدتها إلى رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت.

وطالب أولمرت في مقابلة مع القناة الإخبارية الإسرائيلية "12"، الخميس، "كل رؤساء الوزراء الذين يعتبرون أنفسهم أصدقاء لإسرائيل مقاطعة رئيس الوزراء"، وقال: "أدعوكم إلى ازدرائه".

ويجري نتنياهو حاليا زيارة إلى ألمانيا تستغرق يوماً واحداً ومن بعدها سيتوجه الأسبوع القادم إلى بريطانيا بعد أن زار الأسبوع الماضي إيطاليا.

ويجري نتنياهو هذه الزيارات الدولية رغم الاحتجاجات المستمرة في إسرائيل منذ أكثر من 10 أسابيع ضد خطط حكومته لإضعاف الجهاز القضائي وبخاصة المحكمة العليا.

واعتبر أولمرت، الذي ترأس الحكومة ما بين 2006 و2009، أن "دولة إسرائيل التي تحبها المجتمعات العالمية لا تمثلها هذه الحكومة".

وعن نتنياهو، قال أولمرت: "أعتقد أنه في مرحلة متقدمة من الانهيار العصبي، وأزمة نفسية وعاطفية عميقة للغاية، شخص وحيد تماماً يتعرض للضرب والكسر".

وتشهد إسرائيل منذ أكثر من شهرين احتجاجات متصاعدة ضد الخطة الحكومية لـ"إصلاح القضاء" والتي تتضمن الحد من سلطات المحكمة العليا، والسيطرة على لجنة تعيين القضاة.

وتجددت الاحتجاجات اليوم الخميس، في معظم المدن الإسرائيلية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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