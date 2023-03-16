أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن ثقته بأن بلاده "ستتجاوز محنة الزلازل بفضل التضامن والتعاون بين أعضاء منظمة الدول التركية".

جاء ذلك في كلمة له بختام القمة الاستثنائية لمنظمة الدول التركية التي استضافتها العاصمة التركية أنقرة.

كما أعرب أردوغان عن ثقته بأن المشاورات التي انعقدت في إطار القمة "ستكون مفيدة في رفع مستوى تأهب العالم التركي للكوارث وتعزيز التعاون فيما بينه".

وأشار إلى أن الآراء والتقييمات المهمة للقادة المشاركين في القمة ستُسلّط الضوء على الفترة المقبلة، مؤكداً مواصلة العمل بعزم لدفع أولويات المنظمة وتنفيذ مشاريعها الملموسة.

وفي ختام الاجتماع وقّع القادة على بيان أنقرة للقمة الاستثنائية لمنظمة الدول التركية.

وانعقدت القمة بهدف إظهار التضامن مع تركيا عقب الزلزال المزدوج الذي شهدته البلاد في 6 فبراير/شباط الماضي، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​