قتل الجيش الإسرائيلي، الخميس، 4 فلسطينيين بينهم طفل في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بـ"استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين، بينهم طفل".

وأوضحت أن "الشهداء هم: يوسف صالح بركات شريم (29 عاماً)، نضال أمين زيدان خازم (28 عاماً)، عمر محمد عوادين (16 عاماً)، لؤي خليل الزغير (37 عاماً)".

و أشارت الوزارة في بيانها، إلى إصابة 23 آخرين بالرصاص الحي وشظايا الرصاص، بينهم 5 إصابات بجراح خطيرة.

وكان شهود عيان قالوا للأناضول، إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين وأطلقت النار على فلسطينيين لتندلع بعدها مواجهات بين الطرفين".

وأوضح الشهود، أن القوات أطلقت النار على فلسطينيين اثنين.

بدورها، أعلنت "كتيبة جنين" التابعة لسرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان صحفي عبر قناتها على تليغرام، أن "الشهيد نضال أمين خازم هو أحد القادة الميدانيين الأبطال لكتيبة جنين، والذي ارتقى إثر عملية اغتيال جبانة برصاص قوات خاصة للمستعربين وسط مدينة جنين".

ومنذ عدة أشهر يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات في شمال الضفة الغربية، تتركز في مدن نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين.

ومنذ مطلع 2023، تصاعدت المواجهات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأسفرت عن مقتل 87 فلسطينياً (بينهم شهداء اليوم)، و14 إسرائيلياً في عمليات متفرقة.​​​​​​​