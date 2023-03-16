قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن العالم التركي والدول التركية سيلعبون دوراً رئيسياً في إقامة حوار بين التكتلات العالمية.

جاء ذلك في كلمة، الخميس، خلال مشاركته في القمة الطارئة لمنظمة الدول التركية المنعقدة في العاصمة أنقرة.

وأعرب أوربان عن تعازيه في ضحايا الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا، مؤكداً استمرار بلاده في تقديم المساعدات لأنقرة.

وأشار إلى أن بلاده تخطط ضمن هذا السياق لإرسال 100 طن إضافي من المستلزمات الطبية.

ونوه إلى أن التطور الذي شهدته تركيا خلال الـ23 عاماً الماضية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن "هذا الأمر سيستمر خلال المرحلة القادمة".

وفي سياق حديثه عن الحرب الروسية الأوكرانية، شدد أوربان ضرورة ضمان وقف إطلاق النار وإعلان السلام في أقرب وقت ممكن.

وأوضح أن أوروبا أعيدت هيكلتها جراء الحرب، وهذا الأمر سيكون له تأثير على العالم التركي أيضاً.

وعبر عن شكره لأردوغان بصفته الشخص الوحيد الذي نجح في بدء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

وتابع: "بهذه الطريقة فقط يمكننا تحقيق السلام، أود أن أعرب عن امتناني للرئيس أردوغان على إسهاماته لإرساء السلام".

والخميس، انطلقت في العاصمة التركية أنقرة، قمة طارئة لمنظمة الدول التركية برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان وبمقترح من أذربيجان، تحت عنوان: "إدارة الكوارث والطوارئ والمساعدات الإنسانية".

وتعقد القمة بهدف التضامن مع تركيا عقب الزلزال المزدوج الذي شهدته البلاد في 6 فبراير/شباط الماضي، ومن المنتظر أن تبحث مواضيع حول تطوير التعاون في مكافحة الكوارث وآثارها، وأن تتناول قضايا مشتركة مدرجة على أجندة الدول.