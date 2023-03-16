اقترح الرئيس الكازاخستاني قاسم جومرت توكاييف، إنشاء "قوة طوارئ مشتركة" تحت مظلة منظمة الدول التركية، لمواجهة كوارث طبيعية محتملة.

وجاء مقترح الرئيس الكازاخستاني في خطاب أدلى به في القمة الاستثنائية لمنظمة الدول التركية التي استضافتها العاصمة التركية أنقرة، الخميس.

وفي كلمته أشاد توكاييف بروح التضامن الكبير لأعضاء منظمة الدول التركية في كارثة الزلازل التي ضربت تركيا فبراير/شباط الماضي.

وبعد ترحّمه على ضحايا الزلزال في تركيا، وتقديمه التعازي إلى ذويهم وإلى الشعب التركي، لفت توكاييف إلى أن كازاخستان، حكومة وشعباً، مدت يد العون إلى الشقيقة تركيا بمجرد سماعها نبأ وقوع الزلزال.

وأضاف: "لقد سارعت طواقم البحث والإنقاذ الكازاخستانية إلى النجدة، حيث شارك في أعمال الإنقاذ أمهر وأجدر فريق خبير في بلادنا بجهود البحث والإنقاذ".

مقترح تأسيس قوة طوارئ مشتركة

ولفت توكاييف إلى أهمية دعم الدول الشقيقة بعضها البعض، ومشيداً بروح التعاضد بين الدول التركية خلال كارثة الزلزال في تركيا قال: "لقد أظهرت الدول التركية مثالاً ممتازاً للوحدة والتضامن".

ومشدداً على ضرورة تضافر جهود أعضاء منظمة الدول التركية في التدخل السريع تجاه الكوارث الطبيعية، اقترح توكاييف تأسيس قوة طوارئ مشتركة تحت مظلة المنظمة .

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون في العالم التركي في ظل الوضع الجيوسياسي والاقتصادي العالمي الراهن.

وقال: "من المهم جداً لمنظمتنا أن ترتقي إلى المستوى الرفيع الذي تستحقه على المستوى الدولي".

وعقدت القمة الاستثنائية لمنظمة الدول التركية بهدف إظهار التضامن مع تركيا عقب الزلزال المزدوج الذي شهدته البلاد في 6 فبراير/شباط الماضي، ما خلَّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.