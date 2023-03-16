سياسة
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رئيس فنلندا: سنفي بوعدنا ومتأكد أن أردوغان لديه رسائل مهمة في اجتماع الجمعة
قال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو إن بلاده فعلت ما يقع على عاتقها وماهو متوقع منها للانضمام إلى "الناتو"، معرباً عن اعتقاده بأن الرئيس أردوغان سيكون لديه رسائل مهمة في اجتماع الغد الجمعة.
رئيس فنلندا: سنفي بوعدنا ومتأكد أن أردوغان لديه رسائل مهمة في اجتماع الجمعة
الرئيس الفلنلندي يزور مخيماً للمتضررين من الزلزال في ولاية قهرمان مرعش التركية / صورة: AA
16 مارس 2023

أعرب الرئيس الفنلندي سولي نينيستو عن اعتقاده بأن نظيره التركي رجب طيب أردوغان لديه رسائل مهمة في الاجتماع الثنائي الذي سيعقدونه غداً الجمعة.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، الخميس، خلال زيارته مخيماً للمنازل مسبقة التجهيز للمتضررين من الزلزال في ولاية قهرمان مرعش التركية، حيث تلقّى معلومات من المسؤولين المحليين عن الوضع في المخيم، وتحدث مع المقيمين فيه.

ورداً على سؤال الصحفيين عن تصريح الرئيس أردوغان بشأن عضوية فنلندا في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، قال نينيستو "سوف نؤدي دورنا ونفي بوعدنا".

وذكر أنه سيلتقي الرئيس أردوغان الجمعة، موضحاً: "غداً سيكون لدينا المزيد من المعلومات عن هذا الموضوع، أعرف أردوغان منذ فترة طويلة، وأنا متأكد أن لديه رسائل مهمة".

ورداً على سؤال عما إذا كانت فنلندا والسويد ستنضمان بشكل منفصل إلى الناتو، قال نينيستو: "نحن لا نتقدم بمفردنا، ولكن يبدو أنه يمكننا أن نصبح عضواً في الحلف، لأن فنلندا فعلت كل ما هو متوقع منها، تقدمت بطلب للحصول على عضوية الناتو وأجرينا مفاوضات مع الحكومة التركية في مدريد، وأعتقد أننا فعلنا كل ما هو ضروري، الآن نحن في انتظار الموافقة".

وأمس الأربعاء، قال الرئيس أردوغان إن تركيا ستفعل ما يقع على عاتقها فيما يخص عضوية فنلندا في حلف الناتو، وستفي بتعهداتها.

يُذكر أنه في 28 يونيو/حزيران 2022، وقّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

وفي إطار المذكرة جرى تشكيل آلية مشتركة دائمة عقدت أول اجتماعاتها في 26 أغسطس/آب 2022 بمدينة فانتا الفنلندية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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