قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن توقيع اتفاقية تأسيس صندوق الاستثمار التركي أحد المكاسب الملموسة لقمة منظمة الدول التركية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الخميس، عقب القمة الاستثنائية لمنظمة الدول التركية في العاصمة أنقرة.

وأعرب أردوغان، عن ثقته بأن صندوق الاستثمار لمنظمة الدول التركية الذي جرى توقيع اتفاقية تأسيسه سيُسهم في التكامل الاقتصادي لبلدانها.

وقال: "أعتقد أن صندوق الاستثمار التركي سيُسهم في التكامل الاقتصادي للعالم التركي".

وفي شأن آخر، أوضح أردوغان أن بلدان المنظمة تأتي في طليعة أصدقاء تركيا الذين استجابوا وتحركوا بأسرع شكل، تلبية لنداء استغاثتها عقب كارثة الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد في 6 فبراير/شباط الماضي.

وأكد أن تركيا لن تنسى أبداً التضامن والاتحاد والتعاضد الذي أظهرته دول المنطقة في كارثة الزلازل.

ولفت إلى أن الحكومة التركية ستنقل نصف مليون شخص من متضرري الزلزال إلى 100 ألف منزل مسبق التجهيز بحلول مايو/أيار المقبل.

وشدّد على ضرورة زيادة مقاومة دول المنطقة لمواجهة التحديات التي قد تعترضها مستقبلاً، وأضاف: "لذلك ينبغي لنا تعزيز قدرات منظمة الدول التركية وإمكاناتها".

وأوضح أردوغان أن الخبراء يعتبرون الزلزال من أكبر الكوارث الطبيعية في تاريخ الإنسانية، مبيناً أن آلاف الهزات الارتدادية وقعت عقب الكارثة نحو 600 منها بقوة زلزال.

وأشار إلى أن فِرق بحث وإنقاذ قدمت من 90 بلداً لدعم تركيا في هذه المرحلة.

وأردف: "أرسل أعضاء منظمتنا فرقهم على الفور إلى تركيا للعمل في مجموعة واسعة من المجالات من البحث والإنقاذ إلى المساعدات الطبية والإنسانية، كما بذل أشقاؤنا جهوداً كبيرة لتلبية احتياجات شعبنا عبر مساعدات سواء عينياً ونقدياً".

وأعرب أردوغان عن شكره العميق لشعوب الدول الصديقة والشقيقة في المنظمة التي وقفت إلى جانب تركيا في أوقاتها العصيبة، مبيناً أن العالم التركي أظهر مرة أخرى أنه متحد في السراء والضراء.

واحتضنت أنقرة في وقت سابق اليوم، قمة استثنائية لمنظمة الدول التركية برعاية الرئيس أردوغان وبمقترح من أذربيجان، تحت عنوان: "إدارة الكوارث والطوارئ والمساعدات الإنسانية".

وشارك في القمة رؤساء أذربيجان إلهام علييف، وكازاخستان قاسم جومرت توكاييف، وقرغيزيا صدر جباروف، وأوزبكستان شوكت ميرضيايف.

وكذلك رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ورئيس مجلس شورى الشعب في المجلس الوطني التركمانستاني قربان قولو بردي محمدوف بصفة دول مراقبة.