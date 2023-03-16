قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا السفير نيكولاس ماير لاندروت، الخميس، إن التكتل يريد مواصلة دعم المناطق المتضررة من الزلازل جنوبي البلاد.

جاء ذلك في تصريح صحفي بعد زيارة إلى مطبخ متنقل أنشأه برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة وسط قهرمان مرعش، حيث أشار ماير لاندروت إلى "دمار لا يمكن تخيله في المدينة".

وأعرب عن تعازيه في ضحايا الزلزالين اللذين كان مركزهما في ولاية قهرمان مرعش.

وأضاف: "يريد الاتحاد الأوروبي الاستمرار في تقديم الدعم لتركيا ليس فقط الآن، ولكن في المستقبل أيضاً (...) ولهذا الغرض يُعقد مؤتمر للمانحين يوم الاثنين 20 مارس (آذار الجاري)".

من جهته، قدم منسق الطوارئ في برنامج الغذاء العالمي أيمن الأمين، معلومات عن عملهم في قهرمان مرعش مركز الزلزالين.

وقال الأمين: "قدمنا ​​الطعام إلى مليون شخص حتى الآن، ونعمل على مواصلة ذلك بنماذج مختلفة".

وأضاف: "نريد أن نواصل دعمنا من خلال الانتقال إلى التحويلات القائمة على النقد في وقت لاحق حتى يتمكن الناس من الوصول إلى الغذاء، نحن نعلق أهمية كبيرة على النظام الذي أنشأناه هنا، ونتطلع إلى إقامة شراكات أخرى في المستقبل أيضاً".

وفي 6 فبراير/شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان متتاليان بقوة 7.7 و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلَّف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.