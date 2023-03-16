حث وزير الخارجية الصيني تشين جانغ، الخميس، نظيره الأوكراني دميترو كوليبا على استئناف محادثات السلام مع روسيا.

وقال تشين، في اتصال هاتفي مع كوليبا، إن بلاده "تأمل أن تبقي موسكو وكييف إمكانية الحوار والتفاوض قائمة، وأن لا تغلقا الباب أمام حل سياسي، مهما كان الأمر صعباً"، وفق صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.

وأعرب عن قلق بلاده الشديد إزاء التصعيد المحتمل للأزمة الأوكرانية، وأملها باستئناف المحادثات في أقرب وقت ممكن لتعزيز حل سياسي.

وأشار إلى أن بلاده تعزز محادثات السلام وتدعو المجتمع الدولي لتهيئة الظروف المناسبة، قائلاً إن الصين ستواصل لعب دور بنّاء في وقف الحرب وتخفيف الأزمة واستعادة السلام.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، كشفت الصين عن مقترح لتسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا "سلمياً"، وشددت على ضرورة استئناف "الحوار المباشر" بين البلدين في "أقرب وقت".

ونصت بنود المقترح على ضرورة احترام سيادة الدول كافة، وتطبيق القانون الدولي بشكل موحد، والتخلي عن المعايير المزدوجة.

وأكد وزير الخارجية الصيني أن بلاده ترغب في العمل مع أوكرانيا لتعزيز التنمية المطردة للعلاقات الثنائية.

وخلال الاتصال، أخبر كوليبا نظيره تشين بآخر التطورات وآفاق المحادثات، معرباً عن امتنانه للمساعدات الإنسانية الصينية والاقتراحات التي طرحتها بكين لحل الأزمة، وكذلك صدقها في تعزيز وقف إطلاق النار.

ولفت إلى أن "الصين ليست فقط شريكَ تعاون مهماً لأوكرانيا، لكنها أيضاً دولة رئيسية لا غنى عنها في الشؤون الدولية".

كما هنأ وزير الخارجية الأوكراني الصين بنجاحها في تعزيز المصالحة بين السعودية وإيران.

والجمعة، أعلنت السعودية وإيران استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإعادة فتح سفارتيهما في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في العاصمة بكين، حسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

وقال كوليبا إن "الجانب الأوكراني سيتبنى وجهة نظر طويلة الأمد للعلاقات الثنائية، وسيواصل التمسك بمبدأ صين واحدة، ويتطلع إلى تعزيز الثقة المتبادلة وتعميق التعاون في مختلف المجالات".

وشدد على​​ أن بلاده كرست نفسها لإقامة علاقات صادقة مع الصين تقوم على الاحترام المتبادل.

واشنطن تدعم المحادثات

في سياق متصل، رحبت الولايات المتحدة، بأي محادثات قد تعقد بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الخميس تعليقاً على تقارير صحفية أشارت إلى اتصال هاتفي مرتقب بين جين بينغ وزيلينسكي، حسب ما نقلت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وقال إن المحادثات بين الرئيس الأوكراني ونظيره الصيني ستكون "شيئاً جيداً إذا تحدث الاثنان"، لكنه حذر بكين من اتخاذ وجهة نظر "أحادية" للصراع.

وأضاف أن واشنطن "دعمت في وقت هذه المحادثات، وما زالت تدعمها"، مؤكداً أن أي مساع صينية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا حالياً "ستساعد بكل بساطة العدوان الروسي".

والاثنين، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن احتمال تدخل الرئيس الصيني في الأزمة القائمة بين روسيا وأوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، لم تسمها، أن الرئيس الصيني "يخطط للتحدث مع نظيره الأوكراني لأول مرة منذ بداية الحرب" بين موسكو وكييف.

وأضافت أن جين بينغ سيتحدث على الأرجح مع زيلينسكي "بعد زيارته لموسكو الأسبوع المقبل، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وتشهد العلاقات بين موسكو وبكين تنامياً متصاعداً، وحذرت دول غربية عدة من الدور الذي قد تلعبه الصين في مسار الحرب الروسية في أوكرانيا.