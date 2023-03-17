سياسة
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صفقة سلاح بين السويد وبريطانيا تفيد كييف.. وبرلين تتوقع استمرار الحرب
قالت الحكومة السويدية إن بريطانيا ستشتري 14 وحدة من سلاح المدفعية الذاتية الحركة "آرتشر"، مما يتيح للندن منح أوكريانيا نظام المدفعية الأقدم "AS 90" الذي تملكه، فيما قال المستشار الألماني إنه لا يتوقع نهاية الحرب في أوكرانيا قريباً.
صفقة سلاح بين السويد وبريطانيا تفيد كييف.. وبرلين تتوقع استمرار الحرب
المدفعية البريطانية المدرعة ذاتية الدفع AS-90 في أثناء تحركها بمعسكر تابا العسكري في إستونيا، الخميس 19 يناير 2023 / صورة: AP
17 مارس 2023

أعلنت السويد الخميس صفقة لبيع نظامها من سلاح المدفعية الذاتية الحركة "آرتشر" لبريطانيا، مما يتيح للندن منح أوكرانيا نظام المدفعية الأقدم "AS 90" الذي تملكه.

وقالت الحكومة السويدية في بيان إن بريطانيا ستشتري 14 وحدة من مدفعية "آرتشر".

وكانت ستوكهولم أفادت في يناير/كانون الثاني بأنها سترسل نظام "آرتشر" مباشرة إلى أوكرانيا دون تحديد العدد، لكنها أكّدَت الخميس إرسالها ثماني وحدات.

ونظام "آرتشر" الذي تطوره السويد هو مدفع هاوتزر آلي بالكامل مثبَّت على مركبة مدرعة صالحة لكل الطرق ويُشغَّل من بُعد بتقنيات متطورة ويتميز بنظام تلقيم تلقائي.

وأضاف وزير الدفاع السويدي بال جونسون أن "نظام مدفعية مثل آرتشر، إلى جانب العربات المدرعة والدبابات، يزيد القدرة الدفاعية لأوكرانيا ويمكّنها من استعادة أراضيها".

وذكرت بريطانيا أن وحدات "آرتشر" الـ14 التي ستشتريها من السويد ستكون "بديلاً مؤقتاً لـ32 وحدة من نظام AS 90 ستُمنح للقوات المسلحة الأوكرانية".

ولفتت الحكومة السويدية الى أنها خصصت حتى الآن دعماً عسكرياً بقيمة 16,9 مليار كرون (1,6 مليار دولار) لأوكرانيا.

والخميس أيضاً أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا أن وارسو ستنقل إلى أوكرانيا أربع طائرات مقاتلة سوفييتية التصميم من طراز ميغ-29 خلال الأيام المقبلة.

وقال دودا للصحافيين: "في مرحلة أولى سننقل خلال الأيام المقبلة أربع طائرات تعمل بالكامل لأوكرانيا".

وأضاف: "يجري إعداد وصيانة طائرات إضافية حالياً، ومن المحتمَل أن تُنقل تباعاً".

وكان وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك صرّح في وقت سابق الخميس، بأنّ بولندا تريد نقل طائرات "ميغ-29" إلى أوكرانيا "في إطار تحالف أكبر من الدول".

توقعات باستمرار الحرب

في سياق منفصل قال المستشار الألماني أولاف شولتز لصحيفة هاندلسبلات اليومية الاقتصادية الخميس، إنه لا يتوقع نهاية الحرب في أوكرانيا قريباً، وأكّد أن برلين ستدعم كييف بالمال والسلاح ما لزم الأمر.

ونقلت الصحيفة عن شولتز قوله: "يجب أن نكون مستعدين لحرب ممتدة ولو كنا نتمنى نهايتها قريباً"، وأضاف أنه ما زال من المهم جدّاً أن لا تزود الصين روسيا بالأسلحة.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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