سياسة
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واشنطن: لا نرغب في التصعيد مع موسكو عقب حادثة إسقاط المسيَّرة
قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن الولايات المتحدة "لا تسعى للصراع أو التصعيد" مع روسيا رغم حادثة إسقاط مسيَّرة الاستطلاع الأمريكية في البحر الأسود، مشيرة إلى أن لديها مؤشرات ترجّح محاولة روسيا انتشال حطام المسيَّرة.
واشنطن: لا نرغب في التصعيد مع موسكو عقب حادثة إسقاط المسيَّرة
البنتاغون ينشر فيديو إسقاط مقاتلة روسية لمسيرة أمريكية / صورة: AFP
17 مارس 2023

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" الخميس، أن الولايات المتحدة "لا تسعى للصراع أو التصعيد" مع روسيا رغم حادثة إسقاط مسيَّرة الاستطلاع الأمريكية في البحر الأسود.

جاء ذلك في تصريحات لمتحدث البنتاغون بات رايدر، أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، عقب كشف الوزارة عن مقطع مصور كان يُصنَّف سرّيّاً، يستعرض تفاصيل حادثة إسقاط المسيرة.

وقال رايدر إن واشنطن "لديها مؤشرات ترجح محاولة روسيا انتشال حطام المسيرة (إم كيو 9)"، مؤكداً أن "من المستبعد للغاية" أن يتمكن الروس من استرجاع أي شيء له فائدة.

وتظهر في مقطع مصوَّر مقاتلة روسية من طراز سوخوي "سو-27" تتحرك قرب المسيرة الأمريكية، مع إطلاق ما يبدو أنه وقود عند أقرب نقطة من المسيرة.

والتُقط المقطع من خلال كاميرا مثبَّتة في أسفل جسم طائرة الاستطلاع الأمريكية.

وتقول روسيا إن الطائرة المسيرة كانت تقترب من أراضيها، فيما تُصِرّ الولايات المتحدة على أنها كانت تحلّق في المجال الجوي الدولي.

وكانت موسكو أعلنت الثلاثاء أنها فرضت من جانب واحد منطقة حظر جوي على المنطقة التي حلّقَت فيها المسيرة الأمريكية، في إطار عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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