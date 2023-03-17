أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" الخميس، أن الولايات المتحدة "لا تسعى للصراع أو التصعيد" مع روسيا رغم حادثة إسقاط مسيَّرة الاستطلاع الأمريكية في البحر الأسود.

جاء ذلك في تصريحات لمتحدث البنتاغون بات رايدر، أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، عقب كشف الوزارة عن مقطع مصور كان يُصنَّف سرّيّاً، يستعرض تفاصيل حادثة إسقاط المسيرة.

وقال رايدر إن واشنطن "لديها مؤشرات ترجح محاولة روسيا انتشال حطام المسيرة (إم كيو 9)"، مؤكداً أن "من المستبعد للغاية" أن يتمكن الروس من استرجاع أي شيء له فائدة.

وتظهر في مقطع مصوَّر مقاتلة روسية من طراز سوخوي "سو-27" تتحرك قرب المسيرة الأمريكية، مع إطلاق ما يبدو أنه وقود عند أقرب نقطة من المسيرة.

والتُقط المقطع من خلال كاميرا مثبَّتة في أسفل جسم طائرة الاستطلاع الأمريكية.

وتقول روسيا إن الطائرة المسيرة كانت تقترب من أراضيها، فيما تُصِرّ الولايات المتحدة على أنها كانت تحلّق في المجال الجوي الدولي.

وكانت موسكو أعلنت الثلاثاء أنها فرضت من جانب واحد منطقة حظر جوي على المنطقة التي حلّقَت فيها المسيرة الأمريكية، في إطار عملياتها العسكرية في أوكرانيا.