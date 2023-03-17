سياسة
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حفظ التغريدات من أجل العودة إليها.. تعرّف الميزة الجديدة التي أطلقتها تويتر
أعلنت شركة تويتر أنه سيكون بإمكان المستخدمين مشاهدة عدد المرات التي أُضيفت فيها أي تغريدة إلى العلامات المرجعية، ضمن صفحة تفاصيل التغريدة.
حفظ التغريدات من أجل العودة إليها.. تعرّف الميزة الجديدة التي أطلقتها تويتر
تويتر تطلق ميزة جديدة تعرض من خلالها عدد المرات التي أضاف فيها المستخدمون التغريدات إلى علاماتهم المرجعية / صورة: AP
17 مارس 2023

أطلقت شركة تويتر ميزة جديدة تُتيح للمستخدمين معرفة عدد المرات التي أضافوا فيها التغريدات إلى علاماتهم المرجعية.

وتهدف هذه الميزة إلى المساعدة على تقييم مدى شعبية التغريدة، إلى جانب الإحصائيات الأخرى التي تعرضها تويتر مثل عدد مرات إعادة التغريد، وعدد الردود على التغريدة.

وأعلنت الشركة أنه بدءاً من الخميس 16 مارس/آذار أصبح بإمكان المستخدمين مشاهدة عدد المرات التي أُضيفت فيها أي تغريدة إلى العلامات المرجعية، ضمن صفحة تفاصيل التغريدة.

ونوّهت تويتر بأن الميزة متوفرة حالياً فقط في تطبيق تويتر لنظام iOS، إلا أنها وعدت بطرحها للمنصات الأخرى، دون تحديد موعد لذلك.

كذلك ذكرت في صفحة الدعم الفني الخاصة بالميزة الجديدة، أن عدّاد العلامات المرجعية سيظهر لجميع التغريدات بلا استثناء، مؤكدة أن العلامات المرجعية ستبقى سرية.

وأوضحت أنه لا يمكن للمستخدمين معرفة الأشخاص الذين أضافوا تغريدة معينة إلى علاماتهم المرجعية، على عكس عدد الإعجابات والاقتباسات وإعادات التغريد، التي يمكن من خلال الضغط عليها معرفة الحسابات التي تفاعلت مع التغريدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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