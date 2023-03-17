سياسة
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بعد مخاوف من انهياره.. مصارف أمريكية تقر خطة لإنقاذ بنك "فيرست ريبابليك"
ضخت مجموعة من البنوك الأمريكية الكبرى 30 مليار دولار في بنك "فيرست ريبابليك"، في وقت تسعى فيه السلطات الأمريكية لتهدئة المخاوف بشأن سلامة النظام المصرفي، وذلك بعد انهيار مصرفَي "سيليكون فالي" و"سيغنيتشر" الأسبوع الماضي.
بعد مخاوف من انهياره.. مصارف أمريكية تقر خطة لإنقاذ بنك "فيرست ريبابليك"
بنوك أمريكية كبرى تضخّ 30 مليار دولار لإنقاذ بنك "فيرست ريبابليك" من الانهيار / صورة: AFP
17 مارس 2023

قرّرت مصارف أميركية كبرى الخميس، إيداع ما مجموعه 30 مليار دولار في مصرف "فيرست ريبابليك"، في مسعى لإنقاذه وتهدئة المخاوف من أن يكون التالي بعد انهيار مصرفين أحدهما "سيليكون فالي بنك".

كان المصرف، ومقرّه الرئيسي كاليفورنيا، قد حدّ خسائره الخميس بعد تقارير عن أنه قد يتلقى ضخّ أموال من بعض المؤسسات المالية البارزة في البلاد.

وتهاوت أسهم المصرف الاثنين بأكثر من 65% مع بدء التداول في وول ستريت، مما أدى إلى تراجع أسهم بنوك أخرى في وقت تواجه فيه المصارف الإقليمية الأمريكية ضغوطاً.

والخميس أعلنت مجموعة تضمّ 11 مصرفاً بينها "بنك أوف أميركا" و"سيتي غروب" و"جي بي مورغان" أنها قرّرت إيداع ما مجموعه 30 مليار دولار في "فيرست ريبابليك".

وجاء في بيان مشترك لمسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية ووكالة تأمين الودائع الفيدرالية ومكتب مراقبة العملة أن "هذا الدعم الذي تقدّمه مجموعة من المصارف الكبرى محلّ ترحيب، ويظهر متانة النظام المصرفي".

ودفعت المساعدة المقدمة الأسهم في بنك "فيرست ريبابليك" إلى تسجيل ارتفاع تجاوز 20 في المئة في وقت ما، مما أدى إلى تعليق التداول.

بَيْد أن موجة بيع الأسهم بدأت مرة أخرى بعد ساعات العمل، في إشارة إلى استمرار المخاوف.

وتأسس "فيرست ريبابليك" عام 1985، وهو يحتل المرتبة 14 في قائمة المصارف الأمريكية الكبرى لناحية الأصول التي بلغت قيمتها 212 مليار دولار في نهاية 2022.

والمصرف مقرّه الرئيسي في سان فرانسيسكو، مع فروع في الساحل الشرقي بما في ذلك نيويورك وفلوريدا وولايات غربية على غرار واشنطن ووايومينغ.

والخميس أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمام أعضاء الكونغرس، أنّ النظام المصرفي الأمريكي لا يزال سليماً على الرغم من قلق الأسواق بشأن انهيار "بنك سيليكون فالي" (إس في بي) و"بنك سيغنيتشر".

وانهار بنك "سيليكون فالي"، المقرض الرئيسي للشركات الناشئة في الولايات المتحدة منذ الثمانينيات، بعد تهافت مفاجئ على سحب الودائع، ما دفع الهيئات الناظمة إلى وضع اليد عليه الجمعة.

وأعلنت وزارة الخزانة وبنك الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع الأحد، أنها ستغطي جميع المودعين في بنك "سيليكون فالي"، فيما قدّم الاحتياطي الفيدرالي أداة إقراض جديدة للمصارف في محاولة لمنع تكرار سيناريو بنك "سيليكون فالي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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