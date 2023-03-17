سياسة
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المعارضة بإسرائيل تتعهّد بمواصلة "النضال" ضدّ التغييرات القضائية
تعهدت أحزاب المعارضة في إسرائيل بمواصلة "النضال" في الشوارع وداخل الكنيست ضد خطة التغييرات القضائية التي تعتزم الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو تنفيذها. وذكر لابيد أن "خطة التغييرات القضائية مساس خطير بالأمن والاقتصاد وتجعل الشعب ممزَّقاً محتاراً".
المعارضة بإسرائيل تتعهّد بمواصلة "النضال" ضدّ التغييرات القضائية
لابيد: نتنياهو ضعيف، ويتحكم فيه وزير القضاء ياريف ليفين وعضو الكنيست سيمحا روتمان / صورة: AP
17 مارس 2023

قال رؤساء أحزاب المعارضة في إسرائيل إنهم سيواصلون "النضال" في الشوارع وداخل الكنيست (البرلمان) ضد خطة التغييرات القضائية التي تعتزم الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو تنفيذها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك الخميس لمعظم أحزاب المعارضة، وفق هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية.

وخلال المؤتمر الصحفي قال زعيم المعارضة يائير لابيد، إن "نتنياهو ضعيف، ويتحكم فيه وزير القضاء ياريف ليفين وعضو الكنيست سيمحا روتمان".

وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن ليفين وروتمان يقودان خطة التغييرات القضائية.

وذكر لابيد أن "خطة التغييرات القضائية مساس خطير بالأمن القومي والاقتصاد، وتجعل الشعب ممزّقاً محتاراً".

وأشارت أحزاب المعارضة في مؤتمرها الصحفي إلى مواصلة "النضال في الشوارع والكنيست (البرلمان) ضد خطة التغييرات القضائية" التي تعتزم حكومة نتنياهو تنفيذها.

ومنذ أكثر من شهرين يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين ضدّ خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.

وتقول المعارضة إن الخطة تمثّل "بداية النهاية للديمقراطية"، فيما يردد نتنياهو بأنها تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين".

وتتضمّن الخطة تعديلات تحدّ من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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