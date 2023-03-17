أعلنت شركة توغ (togg) التركية لصناعة السيارات الكهربائية، أنّها تلقّت آلاف الطلبات من المواطنين الأتراك من أجل شراء السيارة، بعد فتح باب الحجز المسبق لشرائها.

وقالت الشركة في تغريدة على حسابها في تويتر الخميس، إنها تلقت 7734 طلباً لشراء السيارة الكهربائية من طراز T10X في أول 4 ساعات من فتح باب الحجز، الذي سيستمر حتى 27 مارس/آذار الجاري.

وتقدمت الشركة بالشكر على الثقة التي وضعها المشترون فيها، وأضافت: "هذا فخر لنا جميعاً".

وأشارت إلى أن المتقدمين سيحصلون على السيارة بنظام القرعة على مدار العام الجاري 2023، وذلك عبر طرح 12 ألف سيارة من الطراز المذكور.

وقبل أيام أعلنت توغ (togg) أنّ سعر سيارتها من موديل "تي 10 إكس" سيبدأ من 953 ألف ليرة تركية (نحو 50 ألف دولار).

ويجري الحجز المسبق للسيارة على موقع الشركة "www.togg.com.tr" وعبر تطبيق "Trumore".

وستكون فئة "T10X RWD" بدفع خلفي وبقدرة 160 كيلو واط/218 حصان وبعزم دوران 350 Nm وبنسختَي بطاريات 314 كيلومتراً و523 كيلومتراً.

وسيكون سعر الموديل "T10X" من فئة V1 RWD ذات المدى القياسي 953 ألف ليرة (نحو 50 ألف دولار)، أما سعر فئة V2 RWD ذات المدى القياسي فمليون و55 ألف ليرة (نحو 55.6 ألف دولار).

وسعر فئة V2 RWD ذات المدى الطويل مليون 215 ألف ليرة تركية (نحو 64 ألف دولار).

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022 احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية إيذاناً ببدء الإنتاج التجاري لسيارتها الكهربائية "توغ".

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100%، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.

وسينتج مصنع "توغ" 175 ألف سيارة سنوياً عند وصوله إلى العمل بطاقة كاملة، وسيوفر 4 آلاف و300 فرصة عمل مباشرة، و20 ألفاً غير مباشرة.