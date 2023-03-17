في بادرة إنسانية لمواساة متضرري الزلازل المقيمين في المخيمات المؤقتة التي أنشأتها الحكومة، أعادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) تسمية الشوارع في المخيمات بنفس أسماء الأحياء المتضررة في قهرمان مرعش.

وأطلقت "أفاد" أسماء أحياء وشوارع "طرابزون" و"نورحق" و"أفشين" و"أنديرين" على مخيم صغير يتكون من 347 منزلاً مسبق الصنع أقيم للمتضررين من الزلازل في حي قاراسو في قهرمان مرعش.

وقال موسى أيدينليك، الذي يعيش في أحد تك المنازل، إنه مكث هنا لأن منزله تَعرَّض لأضرار بالغة جرَّاء الزلازل التي ضربت الولاية الشهر الماضي.

وتَوجَّه أيدينليك بالشكر إلى السلطات التي ساعدت السكان على تجاوز محنة الزلازل، مُعرِباً عن أن الحياة مستمرة وأنهم يحاولون تجاوز ما حدث.

وفي إشارة إلى أن الزلازل ألحقت أضراراً جسيمة بعديد من الطرق والشوارع التاريخية والمعالم السياحية، قال أيدينليك: "بالطبع سنحمي تاريخنا. تحاول دولتنا الحفاظ على أسماء شوارعنا وأحيائنا حية".

وأوضح أيدينليك أنهم يواصلون حياتهم بطريقة ما، وقال: "رؤية أسماء الشوارع هنا تجعلنا نشعر بالحنين إلى الماضي. على سبيل المثال شارع طرابزون، كنا نذهب إلى هناك ونلبّي جميع احتياجاتنا، ولكن الآن هذا المكان ليس مثل الشارع في الماضي. سنحاول إبقاءه حيّاً. الناس فخورون بذلك".

من جانبه ذكر بكير بوز أن من المهمّ الحفاظ على أسماء الشوارع والطرق في المدينة حية.

وقال بوز الذي تَضرَّر منزله في الزلازل: "كان جميلاً جدّاً أن يفعلوا ذلك. نحن سعداء جداً بمواطنينا وحكومتنا ودولتنا لأنهم يعتنون بنا".

وفي 6 فبراير/شباط الماضي ضرب زلزالان متعاقبان جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا، بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة مما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.