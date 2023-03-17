يزور وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو مصر السبت، تلبية لدعوة من نظيره سامح شكري، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد.

وأفادت وزارة الخارجية التركية الجمعة، بأن جاوش أوغلو سيلتقي خلال الزيارة الرسمية نظيره سامح شكري.

ومن المنتظر أن يتناول الوزيران العلاقات التركية-المصرية بأوجهها كافة، ويتبادلا وجهات النظر حيال قضايا إقليمية ودولية.

وتُعَدّ زيارة جاوش أوغلو الأولى التي يُجريها وزير خارجية تركي إلى مصر، منذ 11 عاماً.

من جهتها أكّدَت الخارجية المصرية أن وزير خارجية تركيا سيزور القاهرة غداً السبت لإجراء محادثات مع شكري.

وفي 27 فبراير/شباط الماضي، أجرى شكري زيارة تعزية وتضامن إلى تركيا عقب كارثة الزلازل، والتقى جاوش أوغلو.

يشار إلى أن مصر أرسلت مساعدات إنسانية إلى تركيا من أجل المتضررين من الزلازل.