قالت وسائل إعلام حكومية الجمعة إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هدد مجدداً باستخدام الأسلحة النووية إذا استمرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في إظهار "عداء مفتوح" تجاه بيونغ يانغ.

وقال كيم إننا "نسعى إلى جعل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تشعران بتهورهما على خلفية إظهارهما عداءً مفتوحاً تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عبر تكرار إجراء تدريبات عسكرية واسعة النطاق في المنطقة".

وأصدر كيم تحذيراً قوياً لواشنطن وسيول بشأن التدريبات العسكرية المشتركة، قائلاً إن "بلاده يمكنها الرد باستخدام الأسلحة النووية".

وأوعز الزعيم الكوري الشمالي لقواته الاستراتيجية بالحفاظ على وضع استجابة سريعة للتعامل مع أي نزاع مسلح أو حرب.

وأضاف أن "القوات الاستراتيجية النووية لبلاده ستجري باستعدادات كاملة لأداء مهمتها في أي وقت".

والخميس، أكدت كوريا الشمالية أنها اختبرت صاروخاً بالستياً عابراً للقارات يُعرف باسم "هواسونغ-17" (آي سي بي إم)، حسب وكالة الأنباء الكورية المركزية.

وجاءت هذه الخطوة قبل ساعات فقط من مغادرة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إلى العاصمة اليابانية طوكيو، وهو أول رئيس دولة يزور اليابان منذ عام 2011.

والاثنين، بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناوراتهما المشتركة باسم "درع الحرية"​​​​​​​، التي تستمر 10 أيام على الأقل.