قبل بدء البرلمان التونسي الجديد أشغاله بثلاثة أيام فقط، أصدر الرئيس قيس سعيّد ثلاثة مراسيم تتعلق بحل جميع المجالس البلدية المنتخبة، وتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، وتنظيم انتخابات المجالس المحلّية والتي تتضمن المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، الأمر الذي مثّل، وفق عديد من المراقبين، حلقة متقدمة في مسار إرساء أركان نظام ما يسمى "البناء القاعدي" الذي يقدمه منذ سنوات ''فكراً جديداً'' وبديلاً حقيقياً للنظام القائم.

تقول ''شبكة مراقبون'' وهي منظمة تونسية مختصة في مراقبة وملاحظة الانتخابات في تونس، إن هذه المراسيم تمثل "تهديداً خطيراً لمشروع اللامركزية في تونس واستبدال نظام البناء القاعدي به، وهي خطوة ''خطيرة لإفراغ إدارة الشأن المحلي من فلسفته الأصلية وأهم مبادئه الأساسية كالتدبير الحر والاستقلالية''.

من جانبه، اعتبر بسام معطر رئيس 'الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد)، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، أنّ حلّ المجالس البلدية ''قرار خطير ويهدّد بإنهاء مشروع اللاّمركزية في تونس إذا لم يقع تحديد موعد للانتخابات البلدية قريباً وفق ما ينصّ عليه القانون"، معتبرا أنه "كان من الأجدى ترك أمر تنقيح القانون الانتخابي وتنظيم مسار اللامركزية إلى البرلمان الجديد.

وفي المقابل، رحّب عبد الرزاق الخلولي رئيس المكتب السياسي لحراك "25 جويلية" المساند للرئيس قيس سعيّد بالمراسيم الثلاثة، وأكّد في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك أنها جاءت بعد ساعات من الدعوات التي أطلقها حزبه في ندوة صحفية لحل المجالس البلدية وتأجيل الانتخابات البلدية "حتى يصبح لتنظيم انتخابات مناخ ملائم".

نظرة على نظام البناء القاعدي

منذ الأسابيع الأولى للثورة التونسية، طرح قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية حينها، مشروعاً سياسياً بعنوان: ''من أجل تأسيس جديد''، ثم أعاد إعلانه في سنة 2013 خلال النقاش الدائر في البلاد حول الدستور الجديد حينها. وأصبح المشروع يعرف بـ''البناء القاعدي''.

وإثر ترشحه للانتخابات الرئاسية في أكتوبر/تشرين الأول من سنة 2019، لم يقدم قيس سعيد أي وعود للناخبين كما هو الشأن في المنافسات الانتخابية، وطرح في المقابل، من خلال البيان الانتخابي، مشروع البناء القاعدي بمعنى إعادة بناء هرم الحكم من القاعدة إلى المركز.

يرى قيس سعيّد، وفق هذا التصور، أنّ السبيل للتعبير عن الإرادة الحقيقية للشعب -التي عبر عنها خلال الثورة في شعار: "الشعب يريد"، يتمثل ضرورة في إعادة البناء من القاعدة أي من المحليّ نحو المركز ''حتّى تكون القوانين والتشريعات كلّها على اختلاف أصنافها ودرجاتها معبّرة عن إرادة الشعب.

يبدأ البناء القاعدي الذي يطرحه قيس سعيد، حسبما يصف عديد من الخبراء، بإنشاء مجالس محليّة في كلّ معتمديّة من معتمديّات البلاد (265 معتمدية) وتتركّب هذه المجالس من نائب عن كلّ عمادة (أصغر تمثيل إداري للدولة) يجري اختيارهم بطريقة الاقتراع على الأفراد وليس على القوائم كما هو الشأن في الديمقراطية التمثيلية.

وتتولى هذه المجالس وضع مشروعات التنميّة المحليّة بناء على مطالب السكان المعنيين. ومن هذه المجالس تنبثق مجالس جهويّة في كل ولاية بمعنى نائب عن كلّ مجلس محليّ يجري اختياره بالاقتراع غير المباشر (بالقرعة) لمدّة محددة وتعويضه بالقرعة أيضاً.

بعد المجالس الجهوية تأتي مجالس الأقاليم التي سيقع تحديدها بأمر لاحق، ويليها المجلس الوطني للجهات والأقاليم وهو الغرفة الثانية للبرلمان ويُشترط في الترشّح لعضويّة هذا المجلس أن يكون المترشّح عضواً في المجلس الجهوي أو في مجلس الإقليم المعني.

يكرر الرئيس قيس سعيّد دائما أن تونس وسائر الدول دخلت مرحلة جديدة من تاريخها لم يعد بالإمكان تنظيمها بمفاهيم "بالية" ولذلك فإن "التأسيس الجديد المجسّد لشعار الشعب يريد يقتضي أن يكون البناء قاعديّا"، وفقه.

هذا البناء الجديد هل سيصمد؟

قال الصغير الزكراوي، أستاذ القانون بالجامعة التونسية، في حديث إلى''TRT عربي''، إن إصدار ''المراسيم تزامن مع بداية نهاية حالة الاستثناء والتشريع بواسطة المراسيم والتي تنتهي مع انطلاق أشغال مجلس نواب الشعب الجديد"، ملاحِظاً أن "هذه المراسيم وحل مجالس البلدية المنتخبة تمثل بداية جديّة لتركيز نظام البناء القاعدي".

وأوضح الزكراوي، وهو عضو بلجنة الإصلاحات السياسية في ''المبادرة الوطنية للإنقاذ'' التي تقودها منظمات وطنية من أجل ''إنقاذ البلاد من الأزمة الشاملة''، أن هذه المراسيم "تضع اللبنات الأخيرة للنظام القاعدي والمتمثلة في المجالس، ما يعني بصورة واضحة أن منظومة حكم الرئيس قيس سعيد أصبحت تقوم على نظام البناء القاعدي"، مذكّرا بأنه جرى "التمهيد لهذا النظام بقانونَي الشركات الأهلية وقانون الصلح الجزائي".

وأقر الزكراوي، بأنّ "تنفيذ هذا النظام كان منتظراً ولم يكن مفاجئاً وقد فرضه الرئيس بسياسة الأمر الواقع وتوظيف أجهزة الدولة".

وأضاف: ''الرئيس سعيّد يرى أن منظومة البناء القاعدي ستضع تونس على السكة الصحيحة وستقطع مع منظومة ما قبل 25 يوليو/تموز 2021 وهذا ليس صحيحاً. على العكس تونس تتجه إلى مرحلة غامضة لأن هذا النظام غير مسبوق ولم يقع تجريبه وحتى وإن جُرّب في بعض البلدان فبطريقة مغايرة كما حدث في بعض دول أمريكا اللاتينية، علاوة على أنه يرتكز على بعض الأفكار الطوباوية وبعض الأوهام ويذكرنا باللجان الشعبية في ليبيا في عهد حكم القذافي''.

كما اعتبر الزكراوي أنّ هذا ''النظام لن يصمد طويلاً لأنه يُحدث مؤسسات هشّة (المجالس) ويبقى الكيان السياسي الذي يفرض إرادته هو رئيس الجمهورية ما يعني أننا لن نخرج عن حالة الاستثناء لأن الدستور يؤسس لذلك بوضعه كل السلطات تقريباً بيد رئيس الدولة''.

وخلص أستاذ القانون إلى القول إنّ ''السلطة الوحيدة الموجودة في تونس اليوم هي سلطة رئيس الجمهورية وهو قطب الرحى ومحتكر كل السلطات وحتى البرلمان الذي بدأ أشغاله يوم 13 مارس/آذار الجاري هو برلمان شكلي، ومجرد ديكور لأنه لا يملك صلاحيات فعلية، وليس بإمكانه مراقبة السلطة التنفيذية وحتى صلاحياته التشريعية محدودة".

من ناحية أخرى، يقول قيس القروي، ناشط سياسي وأحد قادة الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيد سنة 2019، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، إنّ صدور المراسيم الثلاثة بمثابة ''الحلم الذي تحقق''.

وفي حديث له مع TRTعربي، أوضح القروي أن هذا النظام "هو حلم المجموعة التي رشحت الأستاذ قيس سعيّد للرئاسة وكانت تحلم بالوصول بالتشريع في تونس إلى البناء الديمقراطي القاعدي الذي وقع الاشتغال عليه منذ سنوات''.

وقال القروي، ''الديمقراطية التمثيلية التي وقع اعتمادها في تونس تتيح للأحزاب السياسية الهيمنة على السلطة وهو ما يجعل مشاركة المواطنين المستقلين في العمل السياسي مستحيلاً وهذا لا نراه من صلب الديمقراطية الحقيقية، ولهذا قررنا التفكير في طريقة تقرّب العملية السياسية من المواطن وبدأنا سنة 2011 العمل على صياغة نظام البناء القاعدي إلى أن وضعنا تصوراً كاملاً له وبكل دقة''.

وأقر القروي، بأنّ المرسوم المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم هو ترجمة قانونية لنظام البناء القاعدي، مستغرباً من تشويه هذا النظام ونعته بـ ''القذافيات'' و''المجالس الثورية''.

وأشار القروي إلى أنّ هذا "النظام الجديد سيمكّن المواطنين من مراقبة السلطة التنفيذية وسيسهم في وضع حد للفساد المستشري خاصة في الإدارات المحلية".

"صحيح أن في السلطة المركزية للدولة فساداً لكن أيضاً الفساد استشري في الإدارات المحلية وعندما تصبح هذه المجالس قائمة الوجود ستلعب دور الرقيب وستسائل المسؤولين عند الضرورة وحينها ستضع حداً للتسيّب"، على حد وصفه.

وعن مهام هذه المجالس أيضاً، قال قيس القروي: ''ستناقش المجالس المشاريع التنموية والاقتصادية وغيرها من المشاريع الخاصة بالمعتمديات في مرحلة أولى، ثم تمررها في مرحلة تالية إلى المجالس الجهوية لمناقشتها وتأليفها على أن يجرى تمريرها في المرحلة اللاحقة إلى المجلس الوطني (عند الضرورة)، وبذلك يكون المواطن شارك بصفة فعلية ومباشرة في الحياة السياسية''.

وحول التحذيرات من المخاطر المحتملة لهذا النظام، أكّد المتحدث أنه لا يرى أي خطورة أو سلبيات في اعتماد البناء القاعدي الذي يعدّ نظاماً جديداً لم يسبق تجريبه، لافتاً إلى أنه "في حال بروز سلبيات خلال تطبيقه يمكن العمل على تداركها".