ألغيت مئات الرحلات الجوية، الجمعة، في 4 مطارات ألمانية على خلفية إضراب أفراد الأمن بسبب الخلاف المستمر حول الأجور وظروف العمل.

وأعلنت نقابة فيردي العمالية، في بيان، أن إضراب موظفي الأمن والقطاع العام في مطاري دوسلدورف وكولونيا/ بون سيستمر حتى الساعات الأولى من السبت.

وقال أندريا بيكر، الرئيس الإقليمي للنقابة بأن "العاملين وموظفي الأمن اضطروا إلى تنظيم الإضراب لأنهم لم يتلقوا أي عرض مقبول من قبل أصحاب العمل في الجولة الأخيرة من المفاوضات"، حسب البيان نفسه.

وأوضح البيان أن "التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء يثير مخاوف بين الموظفين، لاسيما أنهم بحاجة إلى مزيد من المال لدفع إيجارات بيوتهم وكسب لقمة العيش".

وأعلن مطار دوسلدورف أنه "جرى إلغاء 264 رحلة من أصل 391 رحلة مخططة، من ضمن ذلك المغادرون والقادمون، بسبب الإضراب".

وفي مطار كولونيا/بون، جرى إلغاء ما لا يقل عن 60 رحلة مغادرة إلى جانب 40 رحلة وصول مخططة.

وطُلب من الركاب الاتصال بشركات الطيران أو شركة الرحلات لمعرفة الوضع الحالي لرحلتهم قبل التوجه إلى المطار.

وفي ولاية بادن فور تمبيرغ الجنوبية، أدى الإضراب إلى وقف جميع الرحلات الجوية في مطار شتوتغارت.

كما تسبب في اضطرابات ولوائح انتظار طويلة في مطار "بادن بادن" بمدينة كارلسروه.

وبهذا الخصوص، قال مطار شتوتغارت، في بيان، إن "عمليات الطيران المنتظمة ستستأنف السبت 18 مارس الجاري".