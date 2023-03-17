بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم، توسيع حلف شمال الأطلسي "ناتو" ومسار انضمام ستوكهولم إليه.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية، الجمعة، أن جاوش أوغلو وبيلستروم بحثا خلال اتصال هاتفي قضية توسيع حلف "الناتو".

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "إن مسار التقدم لنيل العضوية سيكون مرتبطاً بشكل مباشر بالخطوات الملموسة التي ستتخذها السويد".

وفي 28 يونيو/حزيران 2022، وقّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

وتطالب تركيا السويد بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين لأنقرة، بدلاً من الاكتفاء بـ"الكلام المعسول"، حسب تصريح لجاوش أوغلو، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.