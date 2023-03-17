سياسة
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جاوش أوغلو يبحث مع وزير خارجية السويد قضية توسيع "الناتو"
أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو اتصالاً هاتفياً مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم، تحادثا فيه عن قضية توسيع حلف "الناتو" ومسار انضمام ستوكهولم إليه.
جاوش أوغلو يبحث مع وزير خارجية السويد قضية توسيع "الناتو"
في 28 يونيو/حزيران 2022، وقّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو / صورة: AA
17 مارس 2023

بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم، توسيع حلف شمال الأطلسي "ناتو" ومسار انضمام ستوكهولم إليه.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية، الجمعة، أن جاوش أوغلو وبيلستروم بحثا خلال اتصال هاتفي قضية توسيع حلف "الناتو".

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "إن مسار التقدم لنيل العضوية سيكون مرتبطاً بشكل مباشر بالخطوات الملموسة التي ستتخذها السويد".

وفي 28 يونيو/حزيران 2022، وقّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

وتطالب تركيا السويد بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين لأنقرة، بدلاً من الاكتفاء بـ"الكلام المعسول"، حسب تصريح لجاوش أوغلو، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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