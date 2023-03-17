سياسة
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ستعوض طائرات "F- 16".. الكشف عن صور المقاتلة التركية "MMU" في المدرج
أعلن رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية أنه سيجري تدريج الطائرة المقاتلة "MMU" وخروجها من حظيرتها السبت، وتعتبر المقاتلة أهم مشروع تطوير تكنولوجي في تركيا ويخطَّط أن تحل مكان طائرات “F- 16” في ثلاثينيات القرن الحالي.
ستعوض طائرات "F- 16".. الكشف عن صور المقاتلة التركية "MMU" في المدرج
تشرف شركة الصناعات الجوية والفضائية "توساش" على مشروع صناعة المقاتلة التركية “MMU” / صورة: AA
17 مارس 2023

نشر رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، صوراً للطائرة الحربية الوطنية "MMU" واقفة على مدرج الطيران.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على تويتر، الجمعة، كتب فيها: "قلنا إننا سنخرج طائرتنا القتالية الوطنية من الحظيرة في 18 مارس/آذار".

وأضاف: "طائرتنا اليوم في المدرج، وإن شاء الله سنشهد تحليقها في سماء وطننا بقيادة رئيسنا رجب طيب أردوغان".

ومن المنتظر أن يجري تدريج المقاتلة وخروجها من حظيرتها، إذ تعتبر أهم مشروع تطوير تكنولوجي في تركيا وتشرف عليه شركة الصناعات الجوية والفضائية "توساش".

وستحل المقاتلة التركية الوطنية مكان طائرات "F- 16" المخطط لإخراجها بشكل تدريجي من ملاك القوات المسلحة الجوية اعتباراً من ثلاثينيات القرن الحالي.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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