نشر رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، صوراً للطائرة الحربية الوطنية "MMU" واقفة على مدرج الطيران.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على تويتر، الجمعة، كتب فيها: "قلنا إننا سنخرج طائرتنا القتالية الوطنية من الحظيرة في 18 مارس/آذار".

وأضاف: "طائرتنا اليوم في المدرج، وإن شاء الله سنشهد تحليقها في سماء وطننا بقيادة رئيسنا رجب طيب أردوغان".

ومن المنتظر أن يجري تدريج المقاتلة وخروجها من حظيرتها، إذ تعتبر أهم مشروع تطوير تكنولوجي في تركيا وتشرف عليه شركة الصناعات الجوية والفضائية "توساش".

وستحل المقاتلة التركية الوطنية مكان طائرات "F- 16" المخطط لإخراجها بشكل تدريجي من ملاك القوات المسلحة الجوية اعتباراً من ثلاثينيات القرن الحالي.​​​​​​​