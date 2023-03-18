سياسة
2 دقيقة قراءة
"أرى كيف نتفكك".. غانتس: أخشى اندلاع حرب أهلية بإسرائيل
وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس يقول إن التدهور على منحدر سلبي في إسرائيل، وحذّر من أنّ خطر حدوث حرب أهلية يتزايد. وذلك على خلفية ارتفاع وتيرة التظاهرات ضد خطة "الإصلاحات القضائية" التي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو تنفيذها.
"أرى كيف نتفكك".. غانتس: أخشى اندلاع حرب أهلية بإسرائيل
غانتس: التدهور على منحدر سلبي وخطر حدوث حرب أهلية يتزايد / صورة: Reuters
18 مارس 2023

أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس عن خشيته اندلاع حرب أهلية في البلاد.

جاء ذلك في تغريدة تعليقاً على تزايد وتيرة التظاهرات ضد خطة "الإصلاحات القضائية" التي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو تنفيذها.

وقال غانتس، وهو أحد زعماء المعارضة: "أخشى أن تكون حرب أهلية هنا (في إسرائيل)".

وأضاف: "أعتقد أن لا أحد يريد ذلك، لكن التدهور على منحدر سلبي، وخطر حدوث حرب أهلية يتزايد".

وتابع: "هذه ليست نبوءات نابعة من غضب، هذا كلام واقعي، أنا أعيش داخل شعبي وأرى كيف نتفكك".

والأربعاء أدلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بتصريح مشابه قال فيه: "من يعتقد أن حرباً أهلية حقيقية هي حد لن نصل إليه فهو لا يفهم".

وتقدم هرتسوغ بخطة لحل الخلاف بين الحكومة والمعارضة فيما يتعلق بخطة الإصلاحات القضائية.

وأشار إلى أن مخططه "يقوي الكنيست (البرلمان) والحكومة والنظام القضائي، ويحافظ على دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية".

ومنذ أكثر من 10 أسابيع يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين بشكل شبه يومي ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.

وتقول المعارضة إن الخطة تمثل "بداية النهاية للديمقراطية"، فيما يردّد نتنياهو أنها تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين".

وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us