أنقذت قوات خفر السواحل التركية 40 مهاجراً غير نظامي قبالة ولاية جناق قلعة غربي البلاد بعد دفعهم من الجانب اليوناني نحو مياهها الإقليمية.

وأفادت قيادة خفر السواحل في بيان الجمعة بأن فرقها رصدت وجود مهاجرين غير نظاميين على متن قارب مطاطي قبالة سواحل قضاء آيواجيك في جناق قلعة.

وأشارت إلى أنها وجّهت فرقها نحو الموقع وأنقذت 40 مهاجراً على متن القارب تبين أن خفر السواحل اليوناني دفعهم نحو المياه الإقليمية التركية.

وأوضحت أن المهاجرين يحملون جنسيات اليمن وإثيوبيا وفلسطين.

وأحالت الفرق المهاجرين إلى مديرية الهجرة في قضاء آيواجيك لاستكمال إجراءاتهم القانونية.