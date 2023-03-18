سياسة
1 دقيقة قراءة
إنقاذ 40 مهاجراً غير نظامي دفعتهم اليونان نحو السواحل التركية
أفادت قيادة خفر السواحل التركية بأنها رصدت وجود مهاجرين غير نظاميين على متن قارب مطاطي قبالة سواحل جناق قلعة، وقالت إنها وجّهت فرقها نحو الموقع وأنقذت 40 مهاجراً على متن القارب، تبين أن خفر السواحل اليوناني دفعهم نحو المياه الإقليمية التركية.
إنقاذ 40 مهاجراً غير نظامي دفعتهم اليونان نحو السواحل التركية
خفر السواحل رصدت وجود مهاجرين غير نظاميين على متن قارب مطاطي قبالة سواحل قضاء آيواجيك في جناق قلعة / صورة: AA
18 مارس 2023

أنقذت قوات خفر السواحل التركية 40 مهاجراً غير نظامي قبالة ولاية جناق قلعة غربي البلاد بعد دفعهم من الجانب اليوناني نحو مياهها الإقليمية.

وأفادت قيادة خفر السواحل في بيان الجمعة بأن فرقها رصدت وجود مهاجرين غير نظاميين على متن قارب مطاطي قبالة سواحل قضاء آيواجيك في جناق قلعة.

وأشارت إلى أنها وجّهت فرقها نحو الموقع وأنقذت 40 مهاجراً على متن القارب تبين أن خفر السواحل اليوناني دفعهم نحو المياه الإقليمية التركية.

وأوضحت أن المهاجرين يحملون جنسيات اليمن وإثيوبيا وفلسطين.

وأحالت الفرق المهاجرين إلى مديرية الهجرة في قضاء آيواجيك لاستكمال إجراءاتهم القانونية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us