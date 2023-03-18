قالت وزارة الخارجية التركية الجمعة إن الادعاءات المتعلقة بأحداث عام 1915 الواردة في تقرير البرلمان الأوروبي حول علاقات الاتحاد الأوروبي وأرمينيا تتعارض مع الحقائق التاريخية ومعايير القانون الدولي.

جاء ذلك خلال رد متحدث الخارجية تانجو بيلغيتش على سؤال عن تقرير البرلمان الأوروبي الذي حمل عنوان: "علاقات الاتحاد الأوروبي-أرمينيا" الصادر في 15 مارس/آذار الحالي.

البرلمان الأوروبي مُصِر على سرد ادعاءات لا أساس لها متعلقة ببلدنا وبأحداث عام 1915، هذه الآراء التي تتعارض مع الحقائق التاريخية ومعايير القانون الدولي لا تعنينا - متحدث الخارجية التركية - تانجو بيلغيتش

وأشار بيلغيتش إلى أن "البرلمان الأوروبي مُصِر على سرد ادعاءات لا أساس لها متعلقة ببلدنا وبأحداث عام 1915".

وأضاف: "هذه الآراء التي تتعارض مع الحقائق التاريخية ومعايير القانون الدولي لا تعنينا".

ودعا بيلغيتش البرلمان الأوروبي للتصرّف بشكل يتناسب مع الأخلاق السياسية والقانون الدولي، بدلاً من تكرار مثل هذه الادعاءات الأحادية التي لا أساس لها.

وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمينية في أنحاء العالم بشكل عام تركيا بالاعتراف بأن ما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 "إبادة جماعية"، وبالتالي دفع تعويضات.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق "الإبادة الجماعية" على تلك الأحداث بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو لتناول الملف بعيداً عن الصراع السياسي وحل القضية بمنظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية للتاريخ وتفهُّم كل طرف ما عاشه الآخر والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لكل طرف.